باشگاه خبرنگاران جوان - مستندهای «ماجرای نیمهشب» به تهیهکنندگی و کارگردانی مهدی مطهر، «خیال آمدن تو» به تهیهکنندگی امیرحسین اکاتی و «در معرکه» به تهیهکنندگی وحید فرجی به بخش جایزه ویژه شهید آوینی جشنواره سینماحقیقت راه یافتهاند.
همچنین دو مستند «بازگشت گور ایرانی» به تهیهکنندگی فتحالله امیری و «مادر زمین» به تهیهکنندگی کوروش قاسمزاده سروش، از تولیدات گروه غیرنمایشی مرکز سیمرغ، در بخش ملی این جشنواره پذیرفته شدهاند.
حضور این آثار در دو بخش مهم جشنواره، بیانگر تنوع موضوعی و توجه ویژه مرکز سیمرغ به تولیدات فاخر در حوزه مستندسازی است. این موفقیت، ادامه مسیر تأثیرگذار مستندسازان جوان و حرفهای مرکز در بازنمایی دغدغههای اجتماعی، فرهنگی و زیستمحیطی کشور به شمار میرود.
اختتامیه هجدهمین جشنواره بینالمللی سینماحقیقت به زودی با معرفی برگزیدگان در تهران برگزار خواهد شد.