باشگاه خبرنگاران جوان- حمیدرضا هاشمی گلپایگانی، مدیر عامل خانهای بی (بیماران پروانهای) امروز چهارشنبه ۱۹ آذر ماه در نشست خبری به طرح مشکلات و مصائب بیماران پروانهای و خانوادههای آنها پرداخت.
هاشمی گلپایگانی در ادامه با انتقاد از بنیاد امور بیماریهای خاص تاکید کرد: پیگیری شکایت خانهای بی و بیماران پروانهای از بنیاد امور بیماریهای خاص به دلیل عدم رسیدگی به مطالبات این بیماران ادامه دارد، اما هنوز این بنیاد به شکایات و مطالبات بیمارانای بی و خانوادههای آنها پاسخی نداده است.
در ادامه نشست مدیر عامل خانهای بی با ارائه گزارشات مستند، از جامعه رسانهای کشور خواستار پیگیری و احقاق حقوق بیماران پروانهای و مطالبات آنها شد.