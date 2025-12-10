مدیر عامل خانه‌ ای بی گفت: پیگیری شکایت خانه‌ ای بی و بیماران پروانه‌ای از بنیاد امور بیماری‌های خاص به دلیل عدم رسیدگی به مطالبات این بیماران ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان- حمیدرضا هاشمی گلپایگانی، مدیر عامل خانه‌ای بی (بیماران پروانه‌ای) امروز چهارشنبه ۱۹ آذر ماه در نشست خبری به طرح مشکلات و مصائب بیماران پروانه‌ای و خانواده‌های آنها پرداخت.

هاشمی گلپایگانی در ادامه با انتقاد از بنیاد امور بیماری‌های خاص تاکید کرد: پیگیری شکایت خانه‌ای بی و بیماران پروانه‌ای از بنیاد امور بیماری‌های خاص به دلیل عدم رسیدگی به مطالبات این بیماران ادامه دارد، اما هنوز این بنیاد به شکایات و مطالبات بیماران‌ای بی و خانواده‌های آنها پاسخی نداده است.

در ادامه نشست مدیر عامل خانه‌ای بی با ارائه گزارشات مستند، از جامعه رسانه‌ای کشور خواستار پیگیری و احقاق حقوق بیماران پروانه‌ای و مطالبات آنها شد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۴۱ ۲۰ آذر ۱۴۰۴
درباره تحریم داروی این بیماران

ب دادگاههای بین المللی شکایت باید بشه توسط وکلای بین المللی خیر خواه
۰
۰
پاسخ دادن
