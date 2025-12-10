باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر روز گذشته در تماس تلفنی با همتای آمریکایی خود مارکو روبیو، بر افتخار مصر به شراکت راهبردی طولانی‌مدت میان دو کشور و دستاورد‌های آن در تحقق منافع مشترک در حوزه‌های مختلف تأکید کرد.

او از تمایل قاهره برای ادامه هماهنگی نزدیک با دولت آمریکا به‌منظور حمایت از امنیت و ثبات در خاورمیانه در این مرحله حساس خبر داد. عبدالعاطی همچنین بر اهمیت تقویت همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری میان دو کشور و جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر آمریکا در بازار مصر تاکید کرد.

تمیم خلاف، سخنگوی رسمی وزارت خارجه مصر، اعلام کرد که این تماس به بررسی شماری از تحولات مهم منطقه‌ای، به‌ویژه اوضاع نوار غزه، اختصاص داشت.

او افزود که در این گفت‌و‌گو، دو وزیر درباره تلاش‌ها برای اجرای «طرح رئیس‌جمهور ترامپ» و تثبیت «توافق صلح شرم‌الشیخ» رایزنی کردند. عبدالعاطی بر ضرورت هم‌افزایی تلاش‌های بین‌المللی برای تضمین اجرای قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت و تسریع در تشکیل نیروی بین‌المللی تثبیت ثبات در غزه برای انجام ماموریت‌هایش تاکید کرد.

او همچنین بر اهمیت پیشبرد تشکیل کمیته تکنوکرات فلسطینی برای اداره نوار غزه و ضرورت ورود به مرحله دوم توافق، تضمین ارسال امن و بدون مانع کمک‌های انسانی به غزه در سایه وخامت اوضاع انسانی و لزوم بازسازی زیرساخت‌های این منطقه به‌گونه‌ای که نیاز‌های فوری انسانی را برآورده کند، تاکید کرد.

منبع: الاهرام