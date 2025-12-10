باشگاه خبرنگاران جوان _ امیر دریادار شهرام ایرانی روز چهارشنبه در همایش «ایران قوی» در ارومیه، گفت: دشمنان همواره به دنبال ضربه زدن به اتحاد ملی و فاصله انداختن میان مردم هستند، ولی به برکت انقلاب اسلامی و انسجام بی‌نظیر مردمی، پرچم اسلام و ایران همچنان با افتخار برافراشته است.

وی درباره جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز اظهار کرد: افتخار ما این بود که با توکل و توسل با همه دنیا جنگیدیم و آنها نتوانستند هیچ غلطی بکنند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به اتحاد همه مردم در جنگ‌ اخیر، ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه چهار شهید نیروی دریایی تقدیم دفاع از حریم‌مقدس ایران اسلامی شد که دو نفر از آنان اهل سنت بودند.

وی با بیان اینکه تنوع در قومیت، مذهب و دین دستاویز دشمنان ایران اسلامی برای مقابله با قدرت ایران اسلامی است، گفت: در قرآن کریم نیز بر موضوع وحدت به عنوان عامل قدرت تاکید زیادی شده است.

دریادار ایرانی با یادآوری اینکه محبت بین قلب‌ها باید ایجاد و جاری باشد، ادامه داد: هرکس که ایران بزرگ اسلامی برایش مهم است، برای تحقق وحدت در جامعه گام برمی‌دارد که در نهایت پیروز خواهد بود.

وی با اشاره به پیشینه همزیستی اقوام و مذاهب گوناگون در آذربایجان‌غربی، خاطرنشان کرد: این استان قرن‌ها نماد همزیستی مسالمت‌آمیز بوده و باید همچنان در برابر توطئه‌های دشمن، این انسجام حفظ شود.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با یادآوری اینکه دشمن ابتدا اسلام و سپس تمامیت ایران را هدف گرفته، ادامه داد: همان راهبردهای سه گانه ای که آندلس را به شکست کشاند، راهبرد امروز دشمنان است که باید در مقابل این حربه دشمنان نیز بایستیم.

وی تأثیرگذاری بر نوجوانان و جوانان، ورود کالا به بهانه تجارت آزاد و ایجاد زمینه برای اشرافی‌گری مردم را سه راهبرد دشمن در آندلس عنوان و اظهار کرد: راه مقابله با این روند تکیه بر داشته‌های ملی و هوشیاری در برابر توطئه‌ها است.

دریادار ایرانی در ادامه خاطرنشان کرد: من و همه کارکنان نیروی دریایی با افتخار تمام آموزش‌های خود را در ایران فرا گرفته‌ایم و امروز با همین توان داخلی در نقاط حساس اقیانوس‌ها حضور داریم.

وی افزود: در کنار نیروی دریایی، علما، دانشمندان، صنعتگران و مبتکران نیز بازوان مؤثر قدرت دریایی کشورند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به اسکورت بیش از ۱۰۰ شناور ایرانی در آب‌های بین‌المللی توسط نیروی دریایی، یادآور شد: پیشینه دریانوردی ایران به ۶ هزار سال پیش بازمی‌گردد.

وی یکی از مهمترین نمادهای اقتدار ایران اسلامی را هدایت داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی عنوان کرد و ادامه داد: این موضوع توسط بسیاری از نظامیان کشورهای مختلف نیز مورد اذعان است.

