وزیر جهاد کشاورزی گفت:طبق گفته وزیر کار مابه التفاوت حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت برنج در کالابرگ و در روز‌های آتی برای دهک‌های دیگر پرداخت شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: کار تخصیص ارز برای نهاده‌های دامی با دستور اخیر سران قوا انجام شده است و با این اقدام، مشکلات در زمینه نهاده‌های دامی در حال برطرف شدن است.

به گفته وی، اصلاح ساختار در حوزه برنج اتفاق افتاد و این یارانه در انتهای زنجیره به مصرف کننده پرداخت شود.

نوری قزلجه با اشاره به اینکه ارز ترجیحی برنج از ابتدای آذرماه حذف شد، بیان کرد: طبیعی است که قیمت آن در بازار معاملات افزایش پیدا کند، اما طبق گفته وزیر کار مابه التفاوت حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت برنج در کالابرگ و در روزهای آتی برای دهک های دیگر نیز پرداخت شود.

وزیر جهاد کشاورزی درخصوص افزایش روزانه فراورده های لبنی در کشور گفت: این افزایش قیمت متاثر از چند موضوع از جمله شاخص های قیمت در حوزه اقتصاد کلان کشور است که به طور طبیعی همه بخش های تولیدی از آن متاثر می شوند. کالاهای اساسی نیاز روزانه و مصرفی مردم است و بلافاصله خودش را نشان می دهد.

وی گفت: ما کالاهای اساسی و نهاده را در حوزه تامین لبنیات تامین می کنیم، اما اثرش در قیمت تمام شده واحدهای تولیدی کمتر از ۲۰ درصد است و ۸۰ درصد هزینه ها با بقیه شاخص های اقتصادی کشور تنظیم می شود.

 

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۰ ۲۰ آذر ۱۴۰۴
همه مروم که کالا بدگ دریافت نمی کنند،
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۷ ۲۰ آذر ۱۴۰۴
واقعا از ضعف مدیریت مسئولان کشور متاسفیم،مردم در فشار زندگی هستند،
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
داودعامری
۲۰:۴۳ ۱۹ آذر ۱۴۰۴
هروقت خوراک دامی آمد به گاوداری رسید دست دامداری اون وقت حرف بزن
۲
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
یک شهروند
۲۰:۳۹ ۱۹ آذر ۱۴۰۴
برنج اون هم هندی هم از سبد غذایی خانواده حذف شده مگرماهی چند بار میخواهید کالا برگ به مردم بدید که مابه‌التفاوت قیمت برنج به دهک های دیگر داده شود
۲
۱۵
پاسخ دادن
