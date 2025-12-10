باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه فرخ زاده - جلسه شورای معادن آذربایجان‌غربی به رياست رضا رحمانی استاندار و با حضور جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و فعالین بخش خصوصی برگزار شد.

رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی در این جلسه با تأکید بر لزوم بهره‌مندی مردم محلی از حقوق دولتی معادن، گفت: استفاده از منافع معادن واشتغالزایی برای جوانان اولویت اول استخراج معادن محلی است واین سهم قانونی باید در همان مناطق هزینه شود تا علاوه بر ارتقای زیرساخت‌ها، منافع حاصل از استخراج به صورت ملموس در زندگی ساکنان منطقه نمایان شود.

وی افزود: هدف‌گذاری سرمایه‌گذاری‌های معدنی باید در راستای محرومیت‌زدایی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای جوانان باشد.

رحمانی همچنین با اشاره به اهمیت ایجاد اشتغال پایدار برای مردم منطقه، توسعه فعالیت‌های معدنی را فرصتی مهم برای رونق اقتصادی در استان عنوان کرده و اظهار داشت: بهره‌گیری از ظرفیت استخراج معادن باید به کاهش محرومیت و افزایش درآمد خانوارها در مناطق کم‌برخوردار منجر شود.

استاندار آذربایجان‌غربی به ضرورت تسریع و اولویت‌بندی روند فعال‌سازی و استخراج معادن نیز اشاره کرده و گفت: تسهیل در صدور مجوزها و پیگیری مطالبات سرمایه‌گذاران حوزه معدن از وظایف دستگاه‌های متولی بوده و فرآیند فعال‌سازی و بهره‌برداری از پروانه‌های صادرشده با جدیت دنبال شود.

رحمانی همچنین با تاکید بر محافظت از منابع طبیعی در کنار توسعه فعالیت‌های اقتصادی، خاطرنشان کرد: ادارات متولی چون محیط زیست و منابع طبیعی موظف هستند با رعایت الزامات قانونی، مسیر جذب سرمایه‌ گذاری در بخش معدن را تسهیل کنند.

استاندار در پایان سخنان خود با تأکید بر استمرار حمایت دولت از سرمایه‌گذاران، گفت: نتیجه این سرمایه‌گذاری‌ها باید به شکل مستقیم در زندگی مردم منطقه و توسعه زیرساخت‌های محلی قابل مشاهده باشد.