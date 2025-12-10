باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمهدی میرجوادی از برگزاری جلسه با مدیران کل دفاتر مسکن کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور درخصوص رفع مشکلات و کمک به پروژه های نهضت ملی باقی مانده با بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی متقاضیان تحت پوشش نهادهای حمایتی خبر داد.

وی در این خصوص اعلام‌کرد: طبق مذاکرات انجام شده تصمیم بر تسهیل پرداخت سهم نهادهای حمایتی برای واحدهای بالای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی، اخذ و مقرر شد نهادهای مذکور بنا بر بُعد خانوار و ظرفیت های طبقه بندی شده تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان به متقاضیان کمک کنند.

میرجوادی همچنین اضافه کرد: شرکت عمران شهرهای جدید نیز متعهد شد با توجه به دستورالعمل وزیر راه و شهرسازی در تأمین مالی دهک های یک الی چهار، برای تسریع در روند ساخت و تحویل واحدهای باقی مانده ۳۰۰ میلیون تومان از طریق تهاتر با سازندگان پرداخت کند.

مدیرکل دفتر توسعه امور مسکن شرکت عمران شهرهای جدید در پایان از وجود ۶ هزار متقاضی تحت پوشش نهادهای حمایتی در پروژه های نهضت ملی مسکن شهرهای جدید خبر داد و گفت: به دنبال جلسه برگزار شد فهرست کامل متقاضیان و میزان بدهی و پرداختی های انجام شده تا کنون، برای انجام مراحل بعدی به نهادهای نام برده ارسال خواهد شد.

منبع: وزارت راه و شهرسازی