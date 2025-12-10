باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - تحرکات میدانی ارتشهای ترکیه و سوریه در چندین محور و در مناطق تحت کنترل «نیروهای دموکراتیک سوریه» (قسد)، نشاندهنده افزایش سطح آمادگی برای انجام یک حمله مشترک است؛ عملیاتی که در صورت پایبند نبودن «قسد» به اجرای توافق ادغام در ارتش سوریه (امضا شده در ۱۰ مارس گذشته) تا پایان دسامبر جاری، ممکن است آغاز شود.
رسانههای ترکیه طی دو روز گذشته ویدیوهایی از کاروانهای حامل تجهیزات نظامی منتشر کردهاند که به سمت منبج در شمالشرق حلب حرکت میکنند، در حالی که ارتش سوریه نیز نیروهای کمکی گستردهای به دیرالزور اعزام کرده است.
این تحرکات همزمان با سفر سلجوق بیرقداراوغلو، رئیس ستاد ارتش ترکیه و جانشین او لونت آرگون به دمشق در روزهای جمعه و شنبه گذشته صورت گرفت؛ جایی که با ابومحمد الجولانی، رئیس موقت سوریه و سرکرده تحریرالشام و برخی دیگر از مقامات این کشور دیدار کردند. بیرقداراوغلو همچنین از مرکز عملیات مشترک ترکیه – سوریه بازدید کرد.
کاروانهای نظامی ترکیه از سه مسیر جداگانه «عفرین»، «رأسالعین» و شمال حلب وارد خاک سوریه شدند و برخی تصاویر حرکت آنها به سمت گذرگاه مرزی منبج را نشان میدهد.
به نقل از منابع محلی در رسانههای ترکیه، یک کاروان ارتش ترکیه از گذرگاه مرزی «دیرالبلوط» وارد حلب شد و کاروان دیگری شب یکشنبه ـ دوشنبه از گذرگاه «العدوانیه» وارد شد و این تجمع نیروها در شمال حلب و اطراف منبج متمرکز شده است.
به موازات آن، ارتش سوریه استقرار نیروهای جدیدی را در منطقه دیرالزور آغاز کرده است؛ از جمله سامانههای توپخانهای و پهپادها. طبق گزارشها، این نیروها عمدتا از عناصر «لشکر ۸۶» تشکیل شدهاند و به مواضع مختلفی در حومه غربی دیرالزور هدایت میشوند.
روزنامه ترکیهای «ترکیه» که نزدیک به دولت این کشور است، به نقل از منابع نظامی نوشت که یگانهای ارتش ترکیه در سه نقطه مختلف در امتداد مرز مستقر شده و تدابیر شدید امنیتی در منبج، قامشلی، عینالعرب (کوبانی)، رأسالعین، تلابیض و جاده بینالمللی حلب–لاذقیه (ام۴) اتخاذ شده است.
در همین حال، ارتش سوریه نیز تعداد زیادی پهپاد شناسایی، پهپاد رزمی و تجهیزات فنی را در جبهههای دیرالزور، سد تشرین، پل قرهقوزاق، طبقه، حلسه، عینعیسی و رقه مستقر کرده و آرایش جدید یگانهای پیشرو و یگانهای رزمی به اجرا درآمده است.
این روزنامه به نقل از منابع امنیتی اعلام کرد که ارتش سوریه در حال آماده شدن برای یک حمله گسترده است و با نزدیک شدن به ضربالاجل بازسازی ساختار «قسد»، قرار است ۷ لشکر و حدود ۸۰ هزار سرباز اعزام شوند و این تعداد بسته به تحولات افزایش خواهد یافت. همچنین پهپادها، بالگردها و جنگندهها از سلاحهای سنگین ارتش پشتیبانی خواهند کرد.
در حالی که دیرالزور یکی از مناطق تحت کنترل «قسد» به رهبری «یگانهای مدافع خلق» کُرد است که ترکیه آن را شاخهای از «حزب کارگران کردستان» در سوریه میداند، گزارشها حاکی از آن است که قرار است همکاری میان عشایر عرب و دولت دمشق در این منطقه برای کاهش تدریجی نفوذ «قسد» انجام شود.
شیخ مُضر حماد الاسعد، رئیس شورای عالی قبایل و عشایر سوریه، به نقل از رسانههای ترکیه گفت که ادعای «مظلوم عبدی» فرمانده «قسد» مبنی بر داشتن ۱۰۰ هزار نیروی جنگی درست نیست و حداقل ۲۰ هزار جنگجوی عرب در صفوف «قسد» با اولین گلوله به صفوف دولت خواهند پیوست و رهبری «قسد» کاملا از این موضوع آگاه است.
در شبکههای اجتماعی ترکیه ادعاهایی مبنی بر ایجاد چندین بیمارستان صحرایی توسط ارتش ترکیه در چارچوب آمادگی برای حملات نظامی مشترک با ارتش سوریه علیه «قسد» مطرح شده است.
این تحولات میدانی به عنوان اقدامی مقدماتی برای فشار بر «قسد» همزمان با رایزنیهای دیپلماتیک برای انحلال و ادغام آن در ارتش سوریه تفسیر شده است.
در مقابل، منابعی در وزارت دفاع ترکیه به روزنامه «جمهوریت» گفتند که این تحرکات «صرفا فعالیتی معمولی» است.
از سوی دیگر، گزارشها حاکی از آن است که وزارت دفاع سوریه روز شنبه پیشنهادی اصلاحشده به «قسد» ارسال کرده که در اصل خواستار تسلیم کامل این نیروها به ارتش سوریه است.
ترکیه بر انحلال کامل «قسد» و خروج عناصر خارجی از خاک سوریه اصرار دارد. در همین حال، «ابو عمر الادلبی» فرمانده شمال در «قسد» به رسانههای کُردی گفت: «تاکنون هیچ تحول خطرناکی در میدان ثبت نشده است. بیشتر آنچه منتشر شده، بخشی از جنگ روانی و تلاش برای ایجاد ترس است و ما تأکید میکنیم که واقعیت میدانی بازتابدهنده این اغراقها نیست.»
منبع: الشرق الاوسط