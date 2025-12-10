باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گزارش روزنامه انگلیسی «گاردین» نشان داد که تنها ۰٫۰۰۱ درصد از جمعیت جهان، ثروتی در اختیار دارند که سه برابر ثروت نیمی از فقیرترین جمعیت جهان است.

بر اساس داده‌های «گزارش جهانی نابرابری»، ۱۰ درصد بالای صاحبان درآمد بیش از ۹۰ درصد دیگر مردم جهان درآمد دارند.

یک گزارش جداگانه نشان داد که کمتر از ۶۰ هزار نفر، معادل ۰.۰۰۱ درصد از جمعیت جهان، ثروتی سه برابر بیشتر از مجموع ثروت نیمه فقیرترین جمعیت جهان را در اختیار دارند.

طبق «گزارش نابرابری جهانی ۲۰۲۶» که مبتنی بر داده‌های بیش از ۲۰۰ پژوهشگر است، شکاف طبقاتی در جهان به سطوحی بی‌سابقه و خطرناک رسیده و نیازمند اقدام فوری است.

یافته‌ها نشان می‌دهد ثروت (دارایی‌ها و املاک) حتی بیش از درآمد متمرکز شده است؛ به طوری که ۱۰ درصد ثروتمند جهان مالک ۷۵ درصد از کل ثروت جهانی هستند، در حالی که سهم نیمی از فقیرترین مردم تنها ۲ درصد است.

طبق این گزارش، تقریبا در هر منطقه، ۱ درصد ثروتمندترین جمعیت از مجموع نیمه فقیرترین افراد ثروتمندتر بودند، که در این صورت نابرابری ثروت با سرعت فزاینده‌ای در سراسر جهان افزایش می‌یابد.

نویسندگان این مطالعه به رهبری ریکاردو گومز کاررا از دانشکده اقتصاد پاریس نوشتند: «نتیجه، جهانی است که در آن اقلیتی کوچک قدرت مالی بی‌سابقه‌ای را کنترل می‌کنند، در حالی که میلیاردها نفر از حتی ابتدایی‌ترین اشکال ثبات اقتصادی محروم هستند.»

در این گزارش آمده است که سهم ثروت جهانی که در اختیار ۰.۰۰۱ درصد ثروتمندترین افراد است، از حدود ۴ درصد در سال ۱۹۹۵ به بیش از ۶ درصد افزایش یافته است، در حالی که ثروت میلیونرها از دهه ۱۹۹۰ سالانه حدود ۸ درصد افزایش یافته است، تقریبا دو برابر نرخ رشد ۵۰ درصد فقیرترین افراد.

نویسندگان این مطالعه، از جمله توماس پیکتی، اقتصاددان تأثیرگذار فرانسوی، گفتند که اگرچه نابرابری «همیشه یکی از ویژگی‌های تعیین‌کننده اقتصاد بوده است»، اما یک مشکل رو به رشد است. تخمین زده می‌شود که در سطح جهانی، تا سال ۲۰۲۵، «به سطوحی خواهد رسید که نیاز به توجه فوری دارد.»

منبع: المیادین