وزیر خارجه لبنان در نامه‌ای بطور رسمی از وزیر خارجه کشورمان به دلیل نبود فضای مساعد برای سفر به ایران عذرخواهی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یوسف رجی، وزیر امور خارجه لبنان، در نامه‌ای به عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان از «عدم پذیرش دعوت برای سفر به تهران در حال حاضر، با توجه به شرایط فعلی» رسما عذرخواهی کرد.

 او توضیح داد که «عذرخواهی او برای عدم پذیرش دعوت به معنای امتناع از گفت‌و‌گو نیست، بلکه به معنای عدم وجود فضای مساعد است.»

رجی دعوت خود از عراقچی برای برگزاری جلسه‌ای در یک کشور ثالث بی‌طرف مورد توافق طرفین را تکرار کرد و «آمادگی کامل خود را برای ایجاد دوره جدیدی از روابط سازنده بین لبنان و ایران ابراز داشت، مشروط بر اینکه این روابط منحصرا مبتنی بر احترام متقابل و مطلق به استقلال و حاکمیت هر کشور و عدم دخالت در امور داخلی آن به هر شکل باشد.»

پیش از این وزیر امور خارجه کشورمان با دعوت از همتای لبنانی خود برای سفر به ایران به منظور رایزنی در مورد توسعه روابط دوجانبه و بررسی تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، ابراز اطمینان کرده بود که مردم و دولت لبنان با موفقیت تهدید‌ها و چالش‌های موجود را پشت سر خواهند گذاشت.

منبع: النشره

برچسب ها: ایران و لبنان ، وزیر خارجه لبنان
