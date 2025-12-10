مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: از امشب تا پایان هفته در بسیاری از نقاط کشور به ویژه در نواحی شمال غرب شاهد بارش باران خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: دامنههای جنوبی البرز واقع در قزوین، البرز و تهران، غرب اصفهان و شمال استانهای فارس بوشهر، غرب سواحل دریای خزر ابرناکی بارش باران و در مناطق سردسیر و ارتفاعات برف پیش بینی میشود در مناطق غرب، جنوب غرب و جنوب کشور رگبارورعدوبرق و وزش باد شدید رخ میدهد.
وی از صدور هشدار نارنجی برای نواحی غربی کشور خبر داد و گفت: استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، قزوین، زنجان، ارتفاعات استانهای تهران و البرز، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، همدان، لرستان، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی، غرب اصفهان درگیر بارش باران هستند و همچنین برای استان های مازندران، غرب گلستان، گیلان، البرز، تهران، قم، شمال فارس، بوشهر و ارتفاعات سمنان هشدار زرد صادر شده است.
ضیائیان توضیح داد: فردا هم استان های جنوب غرب، برخی مناطق غرب، مناطق مرکزی کشور، شمال و غرب فارس، بوشهر، سواحل دریای خزر، خراسان شمالی، تهران، قزوین و البرز ابرناکی و بارندگی ادامه خواهد داشت و در شمال غرب بارش تضعیف خواهد شد. دامنه و ارتفاعات در مازندران، شمال و نیمه غربی اصفهان، سمنان، خوزستان، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، نیمه شمالی فارس، بوشهر در این مدت درگیر بارش باران هستند.
او توصیه کرد: پرهیز از سفرهای غیر ضروری، مجهز بودن خودروها به وسایل زمستانی، عدم توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانهها و مسیلها، خودداری از فعالیتهای کوهنوردی و جابجایی عشایر، خودداری از فعالیتهای تفریحی نظیر طبیعتگردی و ورزشهای هوایی، آمادگی دستگاههای اجرایی و امدادی، پاکسازی دهانه پلها، لایروبی کانالها و آبروها و آمادگی راهداری جهت برفروبی در گردنههای سردسیر، آمادگی شهرداریها برای برف روبی معابر شهری مناطق سردسیر، عدم تردد عشایر و دامداران در ارتفاعات و حاشیه مسیلها، کنترل دما و رطوبت گلخانهها و سالنهای پرورشی با توجه به عدم قطعیت مدلها پیش بینی برای روزهای آتی به روز میشود.