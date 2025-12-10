باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - نحوه استفاده از دستگاه میتواند مستقیماً بر عملکرد، طول عمر و امنیت دادههای ذخیره شده روی آن تأثیر بگذارد.
بنابراین، در این گزارش برجستهترین اشتباهاتی را که بسیاری از کاربران تلفن مرتکب میشوند و آنچه میتوانید برای جلوگیری از آنها و تضمین بهترین تجربه ممکن انجام دهید، بررسی خواهیم کرد.
نادیده گرفتن بهروزرسانیهای سیستم
بهروزرسانیهای سیستم عامل پیشرفتهای مهمی از جمله رفع آسیبپذیریهای امنیتی، اضافه کردن ویژگیهای جدید و افزایش عملکرد کلی را به همراه دارند.
نادیده گرفتن این بهروزرسانیها برای مدت طولانی منجر به کند شدن دستگاه، ناسازگاری برنامهها و خرابیهای ناگهانی میشود. بنابراین، شرکتها توصیه میکنند بهروزرسانیها را به محض انتشار نصب کنید.
راهاندازی مجدد نکردن تلفن
راهاندازیهای منظم به حل مشکلات هنگ کردن و تازهسازی سیستم با پاک کردن حافظه پنهان کمک میکنند. کارشناسان توصیه میکنند هفتهای یک بار دستگاه را راهاندازی مجدد کنید تا پاسخگویی بهبود یابد و خرابیها کاهش یابد.
برنامههای غیررسمی
با وجود میلیونها برنامهی ایمن موجود در فروشگاههای گوگل پلی و اپل، برخی از کاربران ممکن است به منابع شخص ثالثی متوسل شوند که میتوانند حاوی جاسوسافزار یا بدافزار باشند.
این برنامهها ممکن است اطلاعات شما را بدزدند یا دستگاه شما را کند کنند. بنابراین، توصیه میشود فقط به فروشگاه رسمی برنامه تکیه کنید.
مجوزهای غیرضروری
برخی از برنامهها مجوزهایی غیرمرتبط با عملکرد خود درخواست میکنند، مانند یک برنامهی ساده که درخواست دسترسی به دوربین یا موقعیت مکانی را دارد. بنابراین، باید مرتباً مجوزها را بررسی کرده و هرگونه درخواست غیرمنطقی را رد کنید.
سهلانگاری در مورد باتری
خالی کردن کامل باتری و سپس شارژ کردن آن تا ۱۰۰٪ به باتریهای لیتیوم-یونی آسیب میرساند. کارشناسان توصیه میکنند که در صورت امکان، شارژ را بین ۵۰٪ تا ۸۰٪ نگه دارید، علاوه بر این، از قرار دادن گوشی در معرض دمای بالا خودداری کنید.
فضای ذخیرهسازی کامل
کاهش فضای ذخیرهسازی به زیر ۱۰٪ منجر به کندی سیستم و عدم موفقیت در بهروزرسانی میشود. بنابراین، حذف فایلهای غیرضروری و استفاده از فضای ذخیرهسازی ابری ضروری است.
نادیده گرفتن اقدامات امنیتی
اتصال به شبکههای وایفای عمومی میتواند تلفن شما را در معرض حملات سایبری قرار دهد و عدم استفاده از احراز هویت دو مرحلهای یا اجتناب از نرمافزار آنتیویروس قابل اعتماد، این خطر را افزایش میدهد. در این زمینه، باید دستگاه خود را ایمن کرده و آن را بهروز نگه دارید.
پشتیبانگیری از فایلهای شما
از دست دادن دادهها میتواند در هر لحظه به دلیل خرابی یا حذف تصادفی اتفاق بیفتد. پشتیبانگیری منظم از طریق فضای ابری یا رایانه شما از دادههای ارزشمند شما محافظت میکند.
روت کردن
در حالی که روت کردن آزادی بیشتری به شما میدهد، لایههای امنیتی ضروری را حذف میکند و ممکن است منجر به خرابی کامل دستگاه یا ابطال گارانتی شما شود.
تمیز کردن تلفن همراه
علاوه بر نگهداری نرمافزار، تمیز نگه داشتن تلفن به طور کلی و به ویژه پورتهای شارژ بسیار مهم است. همچنین مهم است که از قرار دادن تلفن خود در معرض آب یا نور مستقیم خورشید خودداری کنید و از شارژ آن در مناطق با تهویه نامناسب خودداری کنید.
