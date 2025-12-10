باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - روزنامه واشنگتن پست با استناد به منابعی گزارش داد که ایالات متحده ایجاد یک منطقه غیرنظامی را به عنوان گزینهای برای حل و فصل مسئله مرزها در اوکراین پیشنهاد کرده است.
به گفته آنها، منطقه غیرنظامی برنامهریزیشده «در امتداد کل خط آتشبس» ایجاد خواهد شد که در پشت آن «منطقه عمیقتری وجود خواهد داشت که در آن سلاحهای سنگین ممنوع خواهند بود».
طبق اطلاعات واشنگتن پست، واشنگتن دقیقاً این گزینه را در سه سند از طرح صلح ارسالی به کی یف تشریح کرده است. طرفهای گفتوگو در این روزنامه تأکید کردند که طرح ایجاد چنین منطقه کاملاً کنترلشدهای «بسیار شبیه به منطقه غیرنظامی است که کره شمالی و جنوبی را از هم جدا میکند.»
در ماه نوامبر، واشنگتن یک طرح صلح ۲۸ مادهای برای اوکراین پیشنهاد داد که باعث نارضایتی در کییف و در میان شرکای اروپاییاش شد و آنها آن را به طور قابل توجهی اصلاح کردند. در ۲۳ نوامبر، ایالات متحده و اوکراین در ژنو مشورتهایی انجام دادند. بعداً، ترامپ گفت که طرح صلح اولیه آمریکا برای در نظر گرفتن مواضع مسکو و کییف اصلاح شده است و تنها چند موضوع بحثبرانگیز باقی مانده است. در ۳۰ نوامبر، ایالات متحده و اوکراین در فلوریدا مشورتهایی را برای بحث در مورد راههای پایان دادن به درگیری، راهحلهای بلندمدت برای مشکلات اقتصادی و امنیتی، چشمانداز برگزاری انتخابات در اوکراین و مسئله ارضی برگزار کردند.
در ۳ دسامبر، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا و جرد کوشنر، داماد ترامپ، مذاکرات خود را پس از نیمهشب در مسکو به پایان رساندند. یوری اوشاکوف، دستیار پوتین این جلسه را سازنده و معنادار توصیف کرد. طرفین در مورد چندین نوع طرح، از جمله مسئله ارضی، بحث کردند و توافق کردند که به تماسها ادامه دهند.
در ۸ دسامبر، زلنسکی گفت که نسخه جدید طرح صلح که در جلساتش با رهبران اروپایی مورد توافق قرار گرفته بود، عصر سهشنبه به ایالات متحده تحویل داده خواهد شد. به گفته زلنسکی، «این طرح از ۲۸ به ۲۰ بند کاهش یافته است»، اما «تاکنون هیچ مصالحهای در مورد مسئله ارضی حاصل نشده است».