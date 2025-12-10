باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- منوچهر صادقی کارشناس اقتصاد مالیات در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: اجرای طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت اقتصاد و رفع موانع بر سر راه برقراری عدالت اقتصادی دارد .

وی ادامه داد: اقتصاد کشور با اجرای این طرح شاهد هدایت نقدینگی به سمت بخش های مولد می شود و از سوی دیگر ما با اجرای آن می توانیم جریان نقدینگی سرگردان در بازارهایی مانند مسکن، ارز و خودرو، سود حاصل از خرید و فروش‌های پی‌درپی و غیرواقعی را کنترل کنیم.

او بیان کرد:این سیاست می‌تواند مسیر پول‌های غیرمولد را تغییر داده و آن را به سمت بخش‌های تولیدی هدایت کند.

صادقی تأکید کرد: هنگامی که امکان کسب سودهای سریع از طریق معاملات غیرتولیدی کاهش یابد، بخشی از نقدینگی که پیش‌تر به‌صورت نوسان‌گیر وارد بازارهای دارایی می‌شد، به سمت تولید و سرمایه‌گذاری واقعی حرکت خواهد کرد. نتیجه‌ی این تغییر مسیر، کاهش فشار تورمی و افزایش ثبات در نظام مالی کشور است.

وی توضیح داد:اجرای طرح مالیات بر سوداگری علاوه بر آنکه زمینه ساز کاهش سود ناشی از فعالیت‌های سفته‌بازانه می شود بلکه جذابیت احتکار و خریدهای سوداگرانه را کاهش می دهد و باعث می شودکه سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد سوق یابد موضوعی که اثر مستقیم بر کاهش حجم نقدینگی دارد.

او یادآور شد: در صورتی که مکانیزم شفاف نظارتی همراه با تسهیلات حمایتی برای بخش‌های تولیدی طراحی شود، این سیاست اقتصادی نه‌تنها منجر به رکود نخواهد شد، بلکه به افزایش اشتغال، رشد سرمایه‌گذاری و تقویت بنیه‌ی مالی کشور کمک می‌کند.

این کارشناس اقتصادی گفت: اکنون با اجرای مالیات بر سوداگری، ایران در مسیر جدیدی از سیاست‌های پولی و مالی قرار گرفته که می‌تواند در صورت استمرار و نظارت دقیق، به یکی از نقاط عطف تحول اقتصادی تبدیل شود. کارشناسان بر این باورند که این تصمیم، گامی مؤثر در جهت کاهش تورم، ایجاد ثبات مالی و بازگرداندن نقدینگی به مسیر طبیعی تولید خواهد بود.