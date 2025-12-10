افزایش بارش‌های اخیر در سراسر استان لرستان، چهره‌ی خرم‌آباد را بار دیگر دگرگون کرده و خرم‌رود، این شریان زنده و اصلی شهر، با جریان پرحجم و خروشان خود جلوه‌ای تازه و روح‌بخش به فضای شهری بخشیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛رضوان پاک منش - آب پرشتابی که در میان بستر سنگی و قدیمی رودخانه خرم رود پیش می‌رود، با ایجاد صدایی ممتد و گوش‌نواز، مناظری چشم‌نواز و سرشار از طراوت را در قلب مرکز استان رقم زده است؛ منظره‌ای که بسیاری از رهگذران را در حاشیه رودخانه به تماشای این زیبایی طبیعی وا‌می‌دارد.

به گفته‌ی شهروندان و کارشناسان محلی، افزایش دبی خرم‌رود نه‌تنها نشانه‌ای از بهبود شرایط اقلیمی و طبیعی منطقه است، بلکه می‌تواند امید تازه‌ای برای تقویت منابع آبی، احیای پوشش گیاهی و بازگشت رونق به زیست‌بوم لرستان باشد.

این خروش دوباره، علاوه بر ایجاد شور و نشاط در میان مردم، تداعی‌کننده‌ی آغاز فصلی نو از سرسبزی، تازگی و پربار شدن طبیعت است؛ گویی خرم‌آباد بار دیگر در آغوش رودخانه‌اش جان گرفته و نفس تازه‌ای کشیده است.

برچسب ها: خرم رود ، لرستان
