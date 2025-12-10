روز پنجشنبه جلسه دیگری از رهبران اروپایی مربوط به اوکراین برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - روز پنجشنبه جلسه دیگری از رهبران اروپایی مربوط به اوکراین برگزار خواهد شد. ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد که گروه «ائتلاف کشور‌های داوطلب» متشکل از کشور‌های متحد اوکراین این نشست را برگزار خواهد کرد.

ریاست جمهوری فرانسه روز چهارشنبه افزود که این نشست از طریق ویدئو کنفرانس برگزار خواهد شد. ائتلاف کشور‌های داوطلب به طور مشترک توسط انگلیس و فرانسه رهبری می‌شود.

دفتر نخست وزیری تایید کرد که کی‌یر استارمر، نخست وزیر انگلیس به این نشست که بعدازظهر پنجشنبه برگزار می‌شود، خواهد پیوست.

منبع: رویترز

برچسب ها: جنگ اوکراین ، آتش بس اوکراین
