باشگاه خبرنگاران جوان - آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه‌ای «سما» (سازندگی، محرومیت‌زدایی، امیدآفرینی) و مراسم رونمایی از مستند «ساختمان شیشه‌ای» به روایت حسین پالیزدار، عصر چهارشنبه ۱۹ آذرماه با حضور رئیس رسانه ملی در مرکز بسیج سازمان صدا و سیما برگزار شد.

پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما با تبریک میلاد حضرت زهرا (س) و روز مادر، از تندیس «هوشمند» جشنواره – شامل صدا و تصویر – به‌عنوان ابتکاری تازه در این رویداد یاد کرد و گفت: «سما مخفف سازندگی، محرومیت‌زدایی و امیدآفرینی است؛ مفاهیمی که در مأموریت‌های اصلی رسانه ملی جایگاه ثابت دارند.»

نقش مردم در عبور از بحران‌ها

جبلی با اشاره به تجربه نهاد‌های جهادی از ابتدای انقلاب افزود: «انقلاب اسلامی از همان آغاز، گستره‌ای از تعهدات را پیش روی مسئولان گذاشت و نهادهایی، چون جهاد سازندگی و بسیج با تکیه بر ظرفیت مردمی شکل گرفتند. مردم در مقاطع حساس، از جمله دوران دفاع مقدس، نقش تعیین‌کننده داشته‌اند.»

وی گفت: «در دوره جنگ تحمیلی تا پیش از آزادسازی خرمشهر، پیروزی‌ها محدود بود؛ اما ورود بسیج، ورق جنگ را برگرداند. اتکا به نیروی مردمی در میدان‌های سخت همواره راه‌حل بوده است، چراکه انقلاب را مردم رقم زدند و با مردم پیش رفت.»

جایگاه رسانه در مدیریت افکار عمومی

جبلی با بیان اینکه «رسانه ملی بزرگ‌ترین دستگاه فرهنگی کشور است»، ادامه داد: مأموریت‌های رسانه شامل موارد متنوعی است که ارتقای فرهنگ عمومی و مدیریت افکار عمومی در بحران از جمله آنها است. در مواجهه با حجم دشمنی‌ها، بیش از گذشته اهمیت دارد که توان مردمی همچون بسیج در کنار رسانه ملی باشد.»

وی ضمن تقدیر از مرکز بسیج سازمان برای برگزاری جشنواره سما افزود: «یکی از اهداف سند تحول رسانه ملی هم‌افزایی با ظرفیت‌های مردمی و فعالان فرهنگی است و این جشنواره به‌درستی به این سمت حرکت کرده است.»

جبلی همچنین با اشاره به شیوه‌های نوین تولید محتوا در فضای مجازی گفت: «صدا و سیما رسانه‌ای سنتی مبتنی بر پخش سیگنالی است، درحالی‌که نسل جدید در حوزه تولید دیجیتال پیشرو هستند و این فرصتی بسیار ارزشمند برای رسانه ملی است که ظرفیت‌های خود را با توان این نسل مضاعف کند.»

معرفی برگزیدگان سومین جشنواره سما

در ادامه مراسم، با حضور رئیس رسانه ملی، رئیس مرکز بسیج سازمان و جمعی از مدیران، از پوستر مستند «ساختمان شیشه‌ای» رونمایی و سپس برگزیدگان جشنواره در بخش‌های حرفه‌ای و مردمی معرفی شدند.

بخش حرفه‌ای:

- مستند «از قلب ایران» اثر وحید فرجی

- مستند «اوس غلام» اثر محسن طلائی

- مستند «من۲» اثر سحر رحیمی (کردستان)

- اثر هوش مصنوعی «آن سه مرد» اثر احسان بیرانوند (خرم‌آباد)

- اثر تلویزیونی «ماجرا‌های نوید» اثر محمدرضا فرزادمهر

بخش مردمی:

- اثر هوش مصنوعی «زنده‌باد ایران» اثر سیدمهدی کرباسی

- مجموعه شعر «رباعیان جنگ دوازده‌روزه» اثر سیدفاضل شاه‌چراغ

- دل‌نوشته «جنگ آمد» اثر محمد سردستی‌فرد

- فیلم کوتاه «دنده معکوس» اثر محمد برزویی

اجرای قطعاتی درباره ایران و حضرت زهرا (س) توسط گروه سرود «احسان» و اجرای یک نمایش تک‌نفره با موضوع بسیج نیز از برنامه‌های جانبی مراسم بود.

منبع: روابط عمومی رسانه ملی