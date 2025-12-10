تحقیقی تازه نشان می‌دهد ضعف‌های گسترده در سیستم امنیتی لوور باعث شد سارقان جواهرات چندین میلیون یورویی ۳۰ ثانیه فرصت فرار داشته باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یک تحقیق تکان‌دهنده نشان داده است که سارقانی که ابتدای پاییز امسال جواهرات گران‌قیمت موزه لوور را دزدیدند، ۳۰ ثانیه فرصت داشتند تا از دست پلیس فرار کنند.

این تحقیق که به دستور وزارت فرهنگ فرانسه انجام شده، نشان داد که فقط یکی از دو دوربین امنیتی در نزدیکی محلی که سارقان به آنجا وارد شدند، کار می‌کرد.

در این گزارش که جزئیات آن در کمیسیون فرهنگ سنای فرانسه اعلام شد، آمده است که عدم هماهنگی سبب شد پس از به صدا درآمدن زنگ خطر پلیس به مکان اشتباهی اعزام شود. همچنین ماموران اتاق کنترل به اندازه کافی صفحه نمایش در اختیار نداشتند تا سارقان را با دوربین‌ها دنبال کنند.

لوران لافون، رئیس کمیسیون، در آغاز جلسه استماع گفت: «این امر نشان‌دهنده شکست کلی موزه و همچنین مرجع نظارتی آن در رسیدگی به مسائل امنیتی است.»

یکی از تکان‌دهنده‌ترین افشاگری‌ها نیز این بود که سارقان تا رسیدن پلیس و نگهبانان امنیتی به محل ۳۰ ثانیه فرصت داشتند.

نوئل کوربین، رئیس تحقیقات، به سناتور‌ها گفت که اقداماتی مانند سیستم دوربین مداربسته مدرن، شیشه‌های مقاوم‌تر یا هماهنگی داخلی بهتر می‌توانست از سرقت جواهرات، به ارزش تخمینی ۸۸ میلیون یورو که هنوز پیدا نشده‌اند، جلوگیری کند.

این افشاگری‌ها احتمالاً فشار بیشتری را بر دِس کارس، مدیر موزه لوور وارد می‌کند. از زمان این سرقت، سوالاتی مطرح شده در مورد اینکه آیا این سرقت قابل اجتناب بوده و چرا پربازدیدترین موزه جهان تا این حد ضعیف محافظت می‌شود.

افزون بر این، انتظار می‌رود کارکنان لوور روز دوشنبه اعتصاب کنند تا از مدیریت بخواهند در برابر کمبود نیرو و ازدحام بیش از حد بازدیدکنندگان در موزه، اقدامی انجام دهد.

منبع: گاردین

برچسب ها: موزه لوور ، پاریس ، دولت فرانسه
