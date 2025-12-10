باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی امیری در حاشیه نشست با هیئت اقتصادی کشور ازبکستان با بیان اینکه معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری با جدیت با فعالیت ادامه می‌دهد به وظایف خود عمل می‌کند، گفت: اکنون در شرایط آمادگی برای انتخابات شورا‌های اسلامی هستیم و ایشان رئیس ستاد انتخابات استان و مورد حمایت جدی من هستند.

او ادامه داد: ممکن است در فضای مجازی چیز‌هایی مطرح شود، اما هم از نظر بنده و هم نظر معاون سیاسی وزیر کشور، حجت‌الله رضایی یکی از بهترین معاونین سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری‌های سراسر کشور است.

استاندار فارس در پایان بار دیگر بر حمایت همه جانبه از معاون خود تأکید کرد.

منبع: استانداری فارس