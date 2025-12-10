باشگاه خبرنگاران جوان - نشست مشترک فرمانداران، شهرداران و بخشداران استان قم عصر چهارشنبه با حضور معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر معاون اول رییسجمهور در فرمانداری قم برگزار و طی آن بر ارتقای هماهنگی مدیریتی و بهبود اطلاعرسانی به مردم تاکید شد.
علیرضا خامسیان، در این نشست با اشاره به نقش تعیینکننده رسانهها در شرایط کنونی اظهار کرد: برای حضور موثر و رقابتی در سطح جهانی، به جریان اطلاعرسانی منسجم، برنامهمحور و دقیق نیاز داریم.
وی افزود: دولت چهاردهم با رویکرد حلمساله، به موضوعهای دانشگاهی ورود کرده و بازگشت نشاط علمی را بهعنوان یک ظرفیت ملی دنبال میکند.
خامسیان تاکید کرد: مدیران باید در حوزههای اجتماعی و سیاسی بهروز، آگاه و فعال باشند و پیامها را به صورت درست و قابل اعتماد به مردم منتقل کنند.
معاون دفتر معاون اول رئیس جمهور همچنین از تلاشهای مجموعه فرمانداری قم در همافزایی دستگاهها و پیشبرد امور استان قدردانی کرد و همکاری مدیران استان در اینگونه نشستها را زمینهساز پیشرفت برنامههای دولت دانست.
امیرعباس بقایی، فرماندار قم نیز بر ضرورت اطلاعرسانی شفاف، گزارشدهی منظم به مردم و تقویت مسیر جهاد تبیین در سطح استان تاکید کرد.
در ادامه نشست، تعدادی از مدیران از جمله عظیمی، شهردار قم؛ بافرانی، فرماندار شهرستان کهک؛ جعفریپور، بخشدار مرکزی جعفرآباد؛ و امیریان، بخشدار مرکزی کهک، دیدگاهها و دغدغههای خود را در حوزههای مختلف مدیریتی مطرح کردند.
این نشست با تاکید بر تقویت تعاملهای میان دستگاهی، ارتقای هماهنگی مدیریتی و بهبود ارتباط موثر با مردم پایان یافت.
منبع:ایرنا