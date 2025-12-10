یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد اغلب آمریکایی‌ها ترامپ را مقصر گرانی و دشواری پرداخت هزینه‌های خود می‌دانند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - نظرسنجی جدید پولیتیکو نشان می‌دهد که تقریبا نیمی از آمریکایی‌ها پرداخت مخارج ماهانه خود (از مواد غذایی گرفته تا مراقبت‌های بهداشتی و آب و برق) را دشوار می‌دانند.

در همین حال، ۵۵ درصد آمریکایی‌ها دولت دونالد ترامپ را به خاطر قیمت‌های بالای فروشگاه‌های مواد غذایی سرزنش می‌کنند.

این نظرسنجی در حالی برگزار شده که ترامپ اخیرا «دستاورد‌های اقتصادی» خود را در «کاهش هزینه‌های زندگی» جشن گرفته است. او در یک گردهمایی در ایالت پنسیلوانیا مدعی شد که قیمت برخی اقلام خوراکی به همراه قیمت انرژی در دولت وی کاهش یافته است.

او در یک سخنرانی ۹۰ دقیقه‌ای دموکرات‌ها و سلف خود، جو بایدن را به خاطر قیمت‌های بالا مورد انتقاد قرار داد.

منبع: گاردین

برچسب ها: دونالد ترامپ ، مواد غذایی ، تورم
