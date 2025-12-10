مدیر طرح سی‌ان‌جی گفت:صرفه اقتصادی قیمت سی‌ان‌جی در حال حاضر به نسبت نرخ اول بنزین که ۱۵۰۰ تومان است، یک سوم نسبت به نرخ دوم ۳ هزار تومانی حدود یک ششم و نسبت به نرخ سوم، یک یازدهم است

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - رحمان سالاری مدیر طرح سی‌ان‌جی در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اظهار داشت :صرفه اقتصادی قیمت سی‌ان‌جی در حال حاضر به نسبت نرخ اول بنزین که ۱۵۰۰ تومان است، یک سوم نسبت به نرخ دوم ۳ هزار تومانی حدود یک ششم و نسبت به نرخ سوم، یک یازدهم است.

وی ادامه داد: سبد سوخت یکی از اهداف کشور ما جهت رفع ناترازی است. در این راستا، ما باید به مزیت‌های اقتصادی، مزیت‌های محیط زیستی و همچنین مزیت‌های پدافندی و امنیت انرژی کشور توجه داشته باشیم.

او بیان کرد:شما در نظر بگیرید که یک شخص بالای ۳۰ لیتر در روز مصرف بنزین دارد، یا کسی که یک تاکسی اینترنتی دارد، یا یک وانت بار یا خودروی کار. با تبدیل خودروی خود به سی‌ان‌جی، این افراد می‌توانند در یک سال بیش از ۵۰ میلیون تومان صرفه اقتصادی داشته باشند.

وی ادامه داد:  قیمت بنزین، نرخ اول: ۱۵۰۰ تومان، نرخ دوم: ۳۰۰۰ تومان،نرخ سوم (از روز شنبه): ۵ هزار تومان خواهد بود. 

او بیان کرد:با توجه به قیمت‌ها، قیمت سی‌ان‌جی نسبت به بنزین به صورت زیر است نرخ اول بنزین سی‌ان‌جی یک‌سوم قیمت،نرخ دوم بنزین: سی‌ان‌جی حدود ۱.۶ برابر،نرخ سوم بنزین: سی‌ان‌جی یک یازدهم قیمت است.

وی ادامه:به جای اینکه بالای ۵۰ میلیون تومان هزینه سوخت در سال پرداخت کنیم، با تبدیل رایگان خودروی خود می‌توانیم علاوه بر اضافه کردن یک ارزش افزوده به خودرو، تا حدود ۵۰ میلیون تومان نیز از هزینه خانوار خود کاهش دهیم. 

او بیان کرد:این اقدام نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی خانواده‌ها کمک می‌کند، بلکه به حفظ محیط زیست و تأمین امنیت انرژی کشور نیز می‌انجامد.

برچسب ها: قیمت بنزین ، سوخت
خبرهای مرتبط
فراخوان عمومی تبدیل خودرو‌های بنزینی به دوگانه‌سوز
‌اعزام نخستین قطار ایرانی به ازبکستان
پیشرفت پروژه آزادراه شمالی کرج به ۷۳ درصد رسید
هشدار نارنجی برای تشدید آلاینده‌های جدی در کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هشدار هواشناسی برای تشدید بارش‌ها تا پایان هفته
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۹ آذرماه
عاملان بازار موجود نهاده‌های دامی باید مواخذه شوند
مابه التفاوت قیمت برنج به دهک‌های مختلف پرداخت می‌شود/ قیمت شیرخام به زودی اصلاح می‌شود
پرواز پهپاد‌ها برای بارورسازی ابر‌ها در کشور
دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد؛ مقصران وضعیت فعلی بازار ارز؟
علت نوسانات بازار مرغ چیست؟ / مرغ‌ها گرسنه‌اند
سامانه ملی ایوان آغاز به کار کرد+فیلم
آماده باش سازمان راهداری در ۲۲ استان کشور/ هیچ محوری مسدود نیست
حراج سکه چهارشنبه‌ها برگزار می‌شود
آخرین اخبار
فراخوان عمومی تبدیل خودرو‌های بنزینی به دوگانه‌سوز
فراخوان عمومی تبدیل خودرو‌های بنزینی به دوگانه‌سوز
صرفه اقتصادی قیمت سی ان جی نسبت به بنزین اعلام شد
ارتقای جایگاه ایران در کریدور‌های بین‌المللی ترانزیتی
کنترل جریان نقدینگی کشور از طریق اجرای طرح مالیات بر سوداگری
هشدار هواشناسی برای تشدید بارش‌ها تا پایان هفته
تامین ارز واردات از ۴۰.۸ میلیارد دلار گذشت
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۹ آذرماه
تأکید دوباره سازمان مالیاتی بر اخذ مالیات از بنگاه‌داری بانک‌ها
رفیع زاده: محدودیت آزمون جذب ۵۰۰ مدیر جوان برداشته شد
سقاب اصفهانی: اساسنامه سازمان مدیریت راهبردی انرژی در دولت تصویب شد
سامانه ثبت اطلاعات واحد تولیدی صنفی طراحی شد
پرداخت ۶۰۰ میلیون تومان به پروژه‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی در شهر‌های جدید
مابه التفاوت قیمت برنج به دهک‌های مختلف پرداخت می‌شود/ قیمت شیرخام به زودی اصلاح می‌شود
حراج سکه چهارشنبه‌ها برگزار می‌شود
سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد تومانی برای تکمیل هتل‌های نیمه تمام مشهد
تمرکز بر «گردشگری زیارت» با هدف کاهش هزینه و افزایش کیفیت خدمات+فیلم
خرید ۸۱۸ میلیون سهم سهام‌داران خُرد بانک آینده از سوی صندوق ضمانت سپرده‌ها
افزایش بیش از ۵۴ هزار واحدی شاخص کل بورس/ عبور شاخص کل هم‌وزن از مرز یک میلیون واحد
سامانه ملی ایوان آغاز به کار کرد+فیلم
بهره‌برداری از ۸.۵ کیلومتر آزادراه تهران - شمال تا سه سال آینده
نهایی‌سازی ساختار صندوق سرمایه‌گذاری در ابزار تأمین مالی خصوصی
توافق ایران و بلاروس در تولید مشترک ماشین‌آلات کشاورزی و کود پتاسه
اجرای مالیات بر سوداگری زمينه ساز تقویت تولید در کشور
پرواز پهپاد‌ها برای بارورسازی ابر‌ها در کشور
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۹ آذرماه ۱۴۰۴
۲۵ آذر، پیش‌فروش سکه‌های ۱۳۸۶ برگزار می‌شود
استفاده از ظرفیت زمین‌های تحت تملک شرکت آب نیرو برای پروژه‌های خورشیدی+ فیلم
میزان مصرف روزانه مازوت نیروگاه‌ها اعلام شد
آماده باش سازمان راهداری در ۲۲ استان کشور/ هیچ محوری مسدود نیست