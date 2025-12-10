باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - رحمان سالاری مدیر طرح سی‌ان‌جی در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اظهار داشت :صرفه اقتصادی قیمت سی‌ان‌جی در حال حاضر به نسبت نرخ اول بنزین که ۱۵۰۰ تومان است، یک سوم نسبت به نرخ دوم ۳ هزار تومانی حدود یک ششم و نسبت به نرخ سوم، یک یازدهم است.

وی ادامه داد: سبد سوخت یکی از اهداف کشور ما جهت رفع ناترازی است. در این راستا، ما باید به مزیت‌های اقتصادی، مزیت‌های محیط زیستی و همچنین مزیت‌های پدافندی و امنیت انرژی کشور توجه داشته باشیم.

او بیان کرد:شما در نظر بگیرید که یک شخص بالای ۳۰ لیتر در روز مصرف بنزین دارد، یا کسی که یک تاکسی اینترنتی دارد، یا یک وانت بار یا خودروی کار. با تبدیل خودروی خود به سی‌ان‌جی، این افراد می‌توانند در یک سال بیش از ۵۰ میلیون تومان صرفه اقتصادی داشته باشند.

وی ادامه داد: قیمت بنزین، نرخ اول: ۱۵۰۰ تومان، نرخ دوم: ۳۰۰۰ تومان،نرخ سوم (از روز شنبه): ۵ هزار تومان خواهد بود.

او بیان کرد:با توجه به قیمت‌ها، قیمت سی‌ان‌جی نسبت به بنزین به صورت زیر است نرخ اول بنزین سی‌ان‌جی یک‌سوم قیمت،نرخ دوم بنزین: سی‌ان‌جی حدود ۱.۶ برابر،نرخ سوم بنزین: سی‌ان‌جی یک یازدهم قیمت است.

وی ادامه:به جای اینکه بالای ۵۰ میلیون تومان هزینه سوخت در سال پرداخت کنیم، با تبدیل رایگان خودروی خود می‌توانیم علاوه بر اضافه کردن یک ارزش افزوده به خودرو، تا حدود ۵۰ میلیون تومان نیز از هزینه خانوار خود کاهش دهیم.

او بیان کرد:این اقدام نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی خانواده‌ها کمک می‌کند، بلکه به حفظ محیط زیست و تأمین امنیت انرژی کشور نیز می‌انجامد.