ریزش دو ساختمان قدیمی در شمال مراکش که از مدت‌ها پیش ترک خورده بود، تا کنون جان ۲۲ نفر را گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در پی فرو ریختن دو ساختمان مجاور در فاس، یکی از قدیمی‌ترین شهر‌های مراکش، دست کم ۲۲ نفر کشته و ۱۶ نفر دیگر زخمی شدند. 

دادستان شهر فاس در بیانیه‌ای اعلام کرد که یکی از ساختمان‌ها خالی از سکنه بود، اما در ساختمان دوم جشنی در حال برگزاری بوده است.

در بیانیه‌ای از سوی مقامات محلی، آمده است که هشت خانواده در ساختمانی که این جشن در آن برگزار می‌شد، زندگی می‌کردند. 

تلویزیون دولتی مراکش نیز اعلام کرد که ساختمان‌ها ترک خورده بودند.

پیرزنی که خود را در پتویی پیچیده بود، بدون ذکر نامش به یک خبرگزاری محلی گفت: «پسرم که در طبقه بالا زندگی می‌کند به من گفت که ساختمان در حال فرو ریختن است. وقتی بیرون رفتیم، دیدیم که ساختمان دارد فرو می‌ریزد».

فاس، پایتخت سابق مراکش است که قدمت آن به قرن هشتم میلادی برمی‌گردد. این شهر از جمله شهر‌هایی بود که دو ماه پیش درگیر موجی از اعتراضات ضد دولتی بود که به دلیل وخامت شرایط زندگی مردم شکل گرفت.

بیشتر جمعیت، مراکز مالی و صنعتی و زیرساخت‌های حیاتی مراکش در شمال غربی این کشور متمرکز شده و بقیه کشور به کشاورزی، شیلات و گردشگری متکی است. ابتدای پاییز، ناآرامی‌های جوانان، خشم عمیق مردم از فقر و فقدان خدمات عمومی را آشکار کرد، چرا که دولت این کشور در حال پیشبرد پروژه‌های زیرساختی بلندپروازانه و افتتاح استادیوم‌های مدرن در آستانه جام جهانی فوتبال ۲۰۳۰ است.

فاس یکی از شهر‌هایی است که میزبان جام جهانی ۲۰۳۰ و مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا در این ماه است و برخی از فقیرترین محله‌های مراکش را در خود جای داده است.

ادیب بن ابراهیم، وزیر مسکن مراکش زمستان گذشته گفته بود که تقریباً ۳۸ هزار ساختمان در سراسر کشور در معرض خطر فروپاشی هستند.

منبع: رویترز

برچسب ها: مراکش ، ساختمان قدیمی ، ریزش ساختمان
خبرهای مرتبط
اعتراضات مراکش ۲۸۶ زخمی و ۴۰۹ بازداشتی بر جای گذاشت
فراخوان‌های جدید برای تظاهرات در مراکش
تظاهرات مراکشی ها در حمایت از فلسطین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عفو نتانیاهو و رسوایی ساختار اسرائیل
اوکراین طرح جدیدی برای پایان جنگ به آمریکا فرستاد/ ترامپ از اروپا انتقاد کرد
یک کشته در آتش‌سوزی بازاری در سن پترزبورگ
حمله هوایی خونتای میانمار به بیمارستان ۳۱ کشته برجای گذاشت
ونزوئلا توقیف نفتکش توسط آمریکا را «دزدی دریایی بین‌المللی» خواند
ادعای آمریکا درباره ارتباط نفتکش توقیف شده ونزوئلا با حزب الله و ایران
تشکیل منطقه نظامی جدید مرزی در کالیفرنیا برای مقابله با عبور غیرقانونی مهاجران
اتریش در آستانه رأی‌گیری درباره قانون ممنوعیت حجاب اسلامی در مدارس
آخرین اخبار
ادعای آمریکا درباره ارتباط نفتکش توقیف شده ونزوئلا با حزب الله و ایران
اتریش در آستانه رأی‌گیری درباره قانون ممنوعیت حجاب اسلامی در مدارس
حمله هوایی خونتای میانمار به بیمارستان ۳۱ کشته برجای گذاشت
تشکیل منطقه نظامی جدید مرزی در کالیفرنیا برای مقابله با عبور غیرقانونی مهاجران
عفو نتانیاهو و رسوایی ساختار اسرائیل
اوکراین طرح جدیدی برای پایان جنگ به آمریکا فرستاد/ ترامپ از اروپا انتقاد کرد
ونزوئلا توقیف نفتکش توسط آمریکا را «دزدی دریایی بین‌المللی» خواند
یک کشته در آتش‌سوزی بازاری در سن پترزبورگ
آمریکا یک نفتکش را در سواحل ونزوئلا توقیف کرد
موج انصراف کشور‌ها از مسابقات یوروویژن به ایسلند رسید
زلنسکی از احتمال پایان جنگ اوکراین در آینده نزدیک خبر داد
سازمان ملل: اسرائیل به گشت صلح‌بانان در لبنان شلیک کرد
ترامپ و نتانیاهو در مارالاگو دیدار می‌کنند
مذاکرات بر سر اسناد کلیدی حل و فصل اوکراین به هیچ وجه تمام نشده است
ریزش دو ساختمان در مراکش دست‌کم ۲۲ کشته بر جای گذاشت
نیمی از آمریکایی‌ها ترامپ را مقصر گرانی مواد غذایی می‌دانند
یونسکو رسما آشپزی ایتالیایی را به عنوان یک نماد فرهنگی به رسمیت شناخت
رهبر انصارالله: صهیونیست‌ها هزاران زن مسلمان را در فلسطین به شهادت رسانده‌اند
زلزله ۶.۵ ریشتری منطقه هوکایدو در ژاپن را لرزاند
زلنسکی: اوکراین و آمریکا در مورد بازسازی پس از جنگ بحث خواهند کرد
۳۰ ثانیه طلایی سارقان جواهرات: گزارش رسمی فرانسه از شکست امنیتی بزرگ در موزه لوور
حماس طرح‌های گسترش شهرک‌سازی اسرائیل را محکوم کرد
رهبران ائتلاف موافقان اوکراین روز پنجشنبه دیدار می‌کنند
پیشنهاد آمریکا برای ایجاد منطقه غیرنظامی در اوکراین
عذرخواهی رسمی وزیرخارجه لبنان از عراقچی
۰٫۰۰۱ درصد جهان؛ ثروتمندتر از نیمی از بشریت
ترکیه و سوریه در آستانه حمله مشترک به قسد
تماس بین قاهره و واشنگتن برای غزه
کرملین: اولویت ما صلح است
آمریکا در لیست تهدید‌ علیه دانمارک قرار گرفت