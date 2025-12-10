باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در پی فرو ریختن دو ساختمان مجاور در فاس، یکی از قدیمیترین شهرهای مراکش، دست کم ۲۲ نفر کشته و ۱۶ نفر دیگر زخمی شدند.
دادستان شهر فاس در بیانیهای اعلام کرد که یکی از ساختمانها خالی از سکنه بود، اما در ساختمان دوم جشنی در حال برگزاری بوده است.
در بیانیهای از سوی مقامات محلی، آمده است که هشت خانواده در ساختمانی که این جشن در آن برگزار میشد، زندگی میکردند.
تلویزیون دولتی مراکش نیز اعلام کرد که ساختمانها ترک خورده بودند.
پیرزنی که خود را در پتویی پیچیده بود، بدون ذکر نامش به یک خبرگزاری محلی گفت: «پسرم که در طبقه بالا زندگی میکند به من گفت که ساختمان در حال فرو ریختن است. وقتی بیرون رفتیم، دیدیم که ساختمان دارد فرو میریزد».
فاس، پایتخت سابق مراکش است که قدمت آن به قرن هشتم میلادی برمیگردد. این شهر از جمله شهرهایی بود که دو ماه پیش درگیر موجی از اعتراضات ضد دولتی بود که به دلیل وخامت شرایط زندگی مردم شکل گرفت.
بیشتر جمعیت، مراکز مالی و صنعتی و زیرساختهای حیاتی مراکش در شمال غربی این کشور متمرکز شده و بقیه کشور به کشاورزی، شیلات و گردشگری متکی است. ابتدای پاییز، ناآرامیهای جوانان، خشم عمیق مردم از فقر و فقدان خدمات عمومی را آشکار کرد، چرا که دولت این کشور در حال پیشبرد پروژههای زیرساختی بلندپروازانه و افتتاح استادیومهای مدرن در آستانه جام جهانی فوتبال ۲۰۳۰ است.
فاس یکی از شهرهایی است که میزبان جام جهانی ۲۰۳۰ و مسابقات فوتبال جام ملتهای آفریقا در این ماه است و برخی از فقیرترین محلههای مراکش را در خود جای داده است.
ادیب بن ابراهیم، وزیر مسکن مراکش زمستان گذشته گفته بود که تقریباً ۳۸ هزار ساختمان در سراسر کشور در معرض خطر فروپاشی هستند.
منبع: رویترز