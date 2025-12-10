باشگاه خبرنگاران جوان - مستند‌های «ماجرای نیمه‌شب»، «خیال آمدن تو»، «در معرکه»، «بازگشت گور ایرانی» و «مادر زمین» مرکز سیمرغ؛ «عمق میدان»، «در میان درختان انجیر»، «هر شش ثانیه یک نفر» و «آخرین نامه» شبکه افق و «من جلال آل احمد هستم»، «جندی شاپور»، «دیدار بلوط» و «بازخوانی یک مواجهه» شبکه مستند در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت راه پیدا کرده‌اند.

مستند‌های «ماجرای نیمه‌شب» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مهدی مطهر، «خیال آمدن تو» به تهیه‌کنندگی امیرحسین اکاتی و «در معرکه» به تهیه‌کنندگی وحید فرجی تولید مرکز سیمرغ به بخش جایزه ویژه شهید آوینی جشنواره سینماحقیقت راه یافته‌اند.

همچنین دو مستند «بازگشت گور ایرانی» به تهیه‌کنندگی فتح‌الله امیری و «مادر زمین» به تهیه‌کنندگی کوروش قاسم‌زاده سروش، از تولیدات گروه غیرنمایشی مرکز سیمرغ، در بخش ملی این جشنواره پذیرفته شده‌اند.

شبکه مستند نیز با مستند‌های «من جلال آل احمد هستم»، «جندی شاپور»، «دیدار بلوط» و «بازخوانی یک مواجهه» در بخش نیمه بلند مسابقه‌ی ملی نوزدهمین جشنواره سینما حقیقت حضور دارند.

فیلم مستند «من جلال آل احمد هستم» به کارگردانی و تهیه کنندگی علی اکبری در بخش نیمه بلند مسابقه‌ی ملی حضور دارد. این فیلم پرتره‌ای سیاسی از جلال آل‌احمد است و سال‌های آخر زندگی او را بررسی می‌کند.

فیلم مستند «جندی شاپور» به کارگردانی و تهیه کنندگی پژمان مظاهری‌پور و «دیدار بلوط» به کارگردانی و تهیه کنندگی فرهاد ورهرام در بخش نیمه بلند مسابقه‌ی ملی حضور دارند.

«جندی شاپور» درباره‌ی کاوش در منطقه‌ی باستانی جندی شاپور در استان خوزستان و «دیدار بلوط» مستندی درباره‌ی سفر دکتر نادر افشار نادری مردم‌شناس برجسته است که حدود ۵۰ سال پیش به منطقه‌ای در کهگیلویه سفر کرده و فیلم مستندی به نام «بلوط» ساخته شده است.

فیلم مستند «بازخوانی یک مواجهه» به کارگردانی اصغر احمدپور و امیرعلی الماسی و تهیه‌کنندگی فاطمه بوربور و اصغر احمدپور به بخش مسابقه‌ی ایران راه یافته است.

این فیلم مستند درباره‌ی مواجهه‌ی مادر خانواده‌ای با خانه‌اش است که در جریان دفاع مقدس دوازده روزه، مورد حمله‌ی رژیم صهیونیستی واقع شده و دخترش را نیز از دست داده است.

چهار مستند تازه از تولیدات گروه مستند شبکه افق نیز با همراهی و مشارکت نهاد‌های مختلف فرهنگی و رسانه‌ای، به بخش‌های «آوینی»، «کوتاه ملی» و «دانشجویی» نوزدهمین جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت راه یافته و به رقابت می‌پردازند.

مستند «عمق میدان» به کارگردانی علی شهاب‌الدین و محمدعلی یزدانپرست و تولید مشترک گروه مستند شبکه افق، مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با نگاهی روایی و مبتنی بر اسناد، یکی از مهم‌ترین عملیات‌های ابتدای جنگ تحمیلی را بازآفرینی می‌کند.

این اثر به تهیه‌کنندگی علی و حنانه شهاب‌الدین به تصرف و تخریب سکو‌های نفتی البکر و الامیه توسط گروه رزمی ۴۲۱ ارتش جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. «عمق میدان» به بخش «آوینی» نوزدهمین جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت راه یافته است.

مستند «در میان درختان انجیر» به نویسندگی، تهیه‌کنندگی و کارگردانی مسعود زارعیان به بخش «کوتاه ملی» جشنواره راه یافته است. این مستند، تولید گروه مستند شبکه افق با حمایت مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی و شبکه افق سیماست و داستان مادری عراقی و فرزندش ابوفلاح را روایت می‌کند که هر سال در منطقه خان‌النص میان نجف و کربلا، با مهر و اشتیاق میزبان زائران اربعین‌اند.

مستند «هر شش ثانیه یک نفر» که در گروه مستند شبکه افق و با همکاری مؤسسه خانواده اسلامی و تربیت معنوی خاتم تولید شده، به موضوع پرچالش خودکشی در نوجوانان ایرانی با نگاهی روانشناختی می‌پردازد. این اثر به تهیه‌کنندگی دکتر محمدحسین چاوشیان و با کارگردانی مائده حدادیان به بخش «دانشجویی» نوزدهمین جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت راه یافته است.

مستند «آخرین نامه» زندگی یک باستان شناس بعد از خودکشی برادرش را نشان می‌دهد که تصمیم می‌گیرد دکترای جامعه‌شناسِ خودکشی بگیرد و انسان‌های در معرض خودکشی را نجات دهد. او در سوگ خاطره مرگ برادر است و زندگی‌اش را وقف نجات دیگران می‌کند، اما این کار سخت او را دچار چالش‌های درونی و بیرونی می‌کند و ...