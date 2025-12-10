مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی از نفوذ سامانه بارشی جدید از سمت شمال کشور طی هفته آینده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در نوار غربی، دامنه‌های جنوبی البرز واقع در قزوین، البرز و تهران، غرب اصفهان و فارس و غرب سواحل دریای خزر، ابرناکی، بارش باران و در مناطق سردسیر و ارتفاعات برف پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: همچنین امشب در مناطق غرب، جنوب غرب و جنوب کشور، رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید رخ می‌دهد.

او بیان کرد: فردا در جنوب غرب کشور و غرب استان‌های اصفهان، فارس و بوشهر، ابرناکی و بارندگی ادامه خواهد داشت و در سایر مناطق تضعیف می شود.

وی افزود: بعد از ظهر پنجشنبه در مناطقی از غرب، مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز، سواحل دریای خزر و برخی نقاط شرق و شمال شرق، ابرناکی و بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد و کاهش نسبی دما پیش بینی می شود.

او گفت: روز جمعه در سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی و همچنین در جنوب غرب کشور بارش ادامه خواهد.

وی افزود: بعد از ظهر این روز از میزان بارندگی در نوار شمالی کاسته می شود و گستره بارش در جنوب غرب کشور به استان‌های فارس و بوشهر، نواحی از استان‌های اصفهان، یزد و غرب کرمان گسترش می‌یابد.

وی ادامه داد: روز شنبه در نیمه جنوبی کشور شامل استان‌های فارس، بوشهر، هرمزگان، کرمان، یزد، شمال سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی و بعدازظهر در مناطقی از شمال غرب و غرب کشور ابرناکی، رگبار و رعد و برق و وزش باد پیش بینی می‌شود.

وی افزود: روز یکشنبه با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر در شرق اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان ایرناکی و بارش باران و در ارتفاعات بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان توضیح داد:در ضمن دامنه های زاگرس مرکزی واقع در غرب و جنوب غرب و در استان هرمزگان و بعد از ظهر در شمال اصفهان، یزد، خراسان جنوبی و خراسان رضوی، افزایش ابر، وزش باد و رگبار باران رخ می‌دهد.