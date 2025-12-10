باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سید «عبدالملک بدرالدین الحوثی» رهبر جنبش انصارالله یمن شامگاه امروز (چهارشنبه) در سخنرانی خود به مناسبت «روز جهانی زن مسلمان» با بیان اینکه امت اسلامی «بیش از جنگ سخت، از جنگ نرم آسیب دیده است» تأکید کرد که پیامد این وضعیت «گمراهی، پراکندگی، ذلت و وابستگی کورکورانه» بخش بزرگی از مسلمانان به قدرت‌های خارجی است.

او در آغاز سخنانش گفت: «امت ما بیش از هر زمان دیگر در معرض جنگ نرم مفسده‌انگیز و گمراه‌کننده قرار گرفته است؛ جنگی که آثار آن به‌مراتب سنگین‌تر از جنگ‌های سخت است و امروز حالت سرگردانی و تبعیت از دشمنان، گواه روشن این واقعیت است.»

رهبر انصارالله در ادامه با انتقاد از «نفوذ گسترده قدرت‌های خارجی در جهان اسلام» اظهار داشت که دشمنان «بیشتر نظام‌ها و بسیاری از ملت‌های اسلامی را تحت سیطره خود درآورده‌اند». به گفته او، «ثروت‌های کشور‌های اسلامی به منبع تغذیه بیگانگان تبدیل شده، سرزمین‌ها به پایگاه‌های نظامی قدرت‌های خارجی بدل گشته و نیروی انسانی این کشور‌ها به ابزار‌های خدمت‌گذار و مطیع آنان تنزل یافته است.»

رهبر انصارالله همچنین بخش قابل توجهی از سخنرانی خود را به محکومیت اسرائیل اختصاص داد و گفت که نیرو‌های اسرائیلی «هزاران زن مسلمان را در فلسطین از جمله زنان باردار، سالمندان و کودکان را» به شهادت رسانده‌اند و اقدام به «بی‌حرمتی به کرامت انسانی زنان فلسطینی و تجاوز» کرده‌اند.

سید عبدالملک الحوثی افزود: «امروز دشمن اسرائیلی تا جایی جسارت پیدا کرده که می‌کوشد معادله تعرض بی‌قید و شرط را بر امت تحمیل کند؛ یعنی مسلمانان بپذیرند که خون، زمین، مقدسات و حتی دین‌شان برای او بی‌هیچ مانعی قابل تعرض است.» وی همچنین با اشاره به نقش آمریکا در منطقه گفت: «آمریکایی‌ها نیز در این روند شریک‌اند و برای تحمیل این وضعیت بر امت تلاش می‌کنند.»

او حمایت برخی دولت‌های عربی از اسرائیل را «یکی از آشکارترین نمود‌های سقوط اخلاقی و انسانی» در جهان اسلام دانست و گفت این روند «نماد انحطاطی خطرناک در سطح بینش، اخلاق و آگاهی» است.

سید عبدالملک الحوثی در بخشی از سخنان خود به وضعیت سوریه نیز اشاره کرد و گروه‌های مسلح مخالف دولت را «نمونه‌ای از رویکرد نفاق و تسلیم» نامید. او اظهار داشت که این گروه‌ها «وابسته به آمریکا» بوده و «برای برقراری روابط با اسرائیل می‌کوشند». به گفته او، چنین نیرو‌هایی «با وجود حملات هوایی اسرائیل و اشغال بخش‌هایی از خاک سوریه همچنان در مسیر نزدیکی به تل‌آویو حرکت می‌کنند.»

رهبر انصارالله برای توضیح «ماهیت تجاوزگرانه اسرائیل» به «نقض مداوم توافق‌های بین‌المللی» توسط تل‌آویو اشاره کرد و نمونه‌هایی از جنگ غزه و تنش‌های مرزی در لبنان را یادآور شد. او گفت این موارد «شاهدی آشکار بر ماهیت دشمنی و رفتار غیرقابل‌پیش‌بینی» اسرائیل است.

سید عبدالملک الحوثی در پایان سخنرانی خود وضعیت کنونی جهان اسلام را نتیجه «فقدان بصیرت، ضعف آگاهی و مرگ وجدان انسانی» دانست و این شرایط را پیامد «جنگ شیطانی گمراه‌کننده» علیه جوامع مسلمان توصیف کرد.

منبع: العالم