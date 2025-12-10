باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - قرار است بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیسیتی روز ۲۸ دسامبر (۷ دی) به میامی سفر کرده و روز بعد با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و مشاوران ارشد او در تفرجگاه مار-آ-لاگو دیدار کند؛ این را دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد.

این سفر در حالی انجام می‌شود که دولت ترامپ در حال تلاش برای آغاز مرحله دوم طرح ۲۰ ماده‌ای کاخ سفید برای غزه است.

مرحله اول آتش‌بس غزه از ۱۸ مهرماه اجرا شده است. با وجود بیش از ۵۹۰ مورد نقض آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی، این توافق تاکنون به طور عمده رعایت شده است. مرحله اول عمدتاً مربوط به تبادل اسرا و همچنین خروج نظامیان اسرائیلی از بخش‌هایی از غزه بود. مرحله دوم این توافق مربوط به اداره غزه در دوره پس از جنگ خواهد بود، مسئله‌ای عمیقاً پیچیده که تا حد زیادی حل نشده باقی مانده و تنها یک نقشه راه مبهم از سوی آمریکا برای آن نوشته شده است. هنوز مسائل اساسی مثل حق تعیین سرنوشت فلسطینیان، دولت انتقالی و نیرو‌های حافظ صلح در این باریکه مشخص نشده است.

این دیدار همچنین در حالی انجام می‌شود که ترامپ خواستار توافق امنیتی بین دولت موقت سوریه و کابینه نتانیاهو است. او هفته گذشته در رسانه‌های اجتماعی از رژیم صهیونیستی خواست که به دنبال «گفتگوی قوی و واقعی» با سوریه باشد.

منبع: تایمز اسرائیل