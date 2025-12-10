باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - واشنگتن پست به نقل از منابع گزارش داد که مذاکرات بر سر حل و فصل اوکراین در مورد طرح حل و فصل ایالات متحده، ضمانت‌های امنیتی و بهبود اقتصادی «به هیچ وجه تمام نشده است».

طبق اطلاعات آنها، قرار است روز چهارشنبه مجموعه‌ای از اصلاحات مشترک منتشر شود. واشنگتن پست گفت که در جبهه بهبود اقتصادی، مقامات آمریکایی در حال مذاکره با لری فینک، مدیرعامل غول مالی بلک راک برای از سرگیری طرح ایجاد صندوق توسعه اوکراین به ارزش ۴۰۰ میلیارد دلار با مشارکت بانک جهانی هستند.

در ماه نوامبر، واشنگتن یک طرح حل و فصل اوکراین با ۲۸ ماده را پیشنهاد کرد که باعث نارضایتی در کی یف و شرکای اروپایی آن شد و آنها آن را به طور قابل توجهی تعدیل کردند. در ۲۳ نوامبر، ایالات متحده و اوکراین در ژنو مشورت‌هایی انجام دادند. بعداً، ترامپ گفت که طرح صلح اولیه آمریکا با در نظر گرفتن مواضع مسکو و کی یف نهایی شده است و تنها چند موضوع بحث‌برانگیز باقی مانده است. در تاریخ ۳۰ نوامبر، ایالات متحده و اوکراین در فلوریدا رایزنی‌هایی را برای بحث در مورد راه‌های پایان دادن به درگیری، راه‌حل بلندمدت برای مشکلات اقتصادی و امنیتی، چشم‌انداز برگزاری انتخابات در اوکراین و مسئله ارضی برگزار کردند.

در تاریخ ۳ دسامبر، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، ویتکاف و کوشنر مذاکرات خود را پس از نیمه‌شب در مسکو به پایان رساندند.

به گفته یوری اوشاکوف، دستیار رهبر روسیه، این جلسه سازنده و معنادار بود. طرفین چندین گزینه برای طرح صلح از جمله موضوع سرزمین‌ها را مورد بحث قرار دادند و توافق کردند که به تماس‌ها ادامه دهند.

زلنسکی روز دوشنبه گفت که نسخه جدیدی از طرح صلح که در جریان دیدارش با رهبران اروپایی تهیه شده بود، عصر سه‌شنبه به ایالات متحده تحویل داده خواهد شد. او گفت که "این طرح از ۲۸ بند به ۲۰ بند کاهش یافته است" و "هنوز به مصالحه‌ای در مورد موضوع سرزمین‌ها نرسیده‌ایم".