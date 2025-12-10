مذاکرات بر سر حل و فصل اوکراین در مورد طرح آمریکا، ضمانت‌های امنیتی و بهبود اقتصادی به هیچ وجه تمام نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - واشنگتن پست به نقل از منابع گزارش داد که مذاکرات بر سر حل و فصل اوکراین در مورد طرح حل و فصل ایالات متحده، ضمانت‌های امنیتی و بهبود اقتصادی «به هیچ وجه تمام نشده است».

طبق اطلاعات آنها، قرار است روز چهارشنبه مجموعه‌ای از اصلاحات مشترک منتشر شود. واشنگتن پست گفت که در جبهه بهبود اقتصادی، مقامات آمریکایی در حال مذاکره با لری فینک، مدیرعامل غول مالی بلک راک برای از سرگیری طرح ایجاد صندوق توسعه اوکراین به ارزش ۴۰۰ میلیارد دلار با مشارکت بانک جهانی هستند.

در ماه نوامبر، واشنگتن یک طرح حل و فصل اوکراین با ۲۸ ماده را پیشنهاد کرد که باعث نارضایتی در کی یف و شرکای اروپایی آن شد و آنها آن را به طور قابل توجهی تعدیل کردند. در ۲۳ نوامبر، ایالات متحده و اوکراین در ژنو مشورت‌هایی انجام دادند. بعداً، ترامپ گفت که طرح صلح اولیه آمریکا با در نظر گرفتن مواضع مسکو و کی یف نهایی شده است و تنها چند موضوع بحث‌برانگیز باقی مانده است. در تاریخ ۳۰ نوامبر، ایالات متحده و اوکراین در فلوریدا رایزنی‌هایی را برای بحث در مورد راه‌های پایان دادن به درگیری، راه‌حل بلندمدت برای مشکلات اقتصادی و امنیتی، چشم‌انداز برگزاری انتخابات در اوکراین و مسئله ارضی برگزار کردند.

در تاریخ ۳ دسامبر، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، ویتکاف و کوشنر مذاکرات خود را پس از نیمه‌شب در مسکو به پایان رساندند.

به گفته یوری اوشاکوف، دستیار رهبر روسیه، این جلسه سازنده و معنادار بود. طرفین چندین گزینه برای طرح صلح از جمله موضوع سرزمین‌ها را مورد بحث قرار دادند و توافق کردند که به تماس‌ها ادامه دهند.

زلنسکی روز دوشنبه گفت که نسخه جدیدی از طرح صلح که در جریان دیدارش با رهبران اروپایی تهیه شده بود، عصر سه‌شنبه به ایالات متحده تحویل داده خواهد شد. او گفت که "این طرح از ۲۸ بند به ۲۰ بند کاهش یافته است" و "هنوز به مصالحه‌ای در مورد موضوع سرزمین‌ها نرسیده‌ایم".

برچسب ها: جنگ اوکراین ، آتش بس اوکراین
خبرهای مرتبط
رهبران ائتلاف موافقان اوکراین روز پنجشنبه دیدار می‌کنند
زلنسکی: اوکراین و آمریکا در مورد بازسازی پس از جنگ بحث خواهند کرد
واشنگتن پست:
پیشنهاد آمریکا برای ایجاد منطقه غیرنظامی در اوکراین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کالبدشکافی مصاحبه جنجالی سودانی با شبکه «الرابعه» عراق
عذرخواهی رسمی وزیرخارجه لبنان از عراقچی
کاخ سفید عبور از زلنسکی را کلید زد
لاذقیه میان جشن سقوط اسد و اعتصاب علویان
اسرائیل: جنگ با سوریه حتمی است
حمله زن صهیونیست به نتانیاهو: به دهه ۵۰ برگشته‌ایم
ترکیه و سوریه در آستانه حمله مشترک به قسد
غفلت مرگبار واشنگتن در رقابت با چین
گاردین: پیمان آکوس یک فریب بزرگ آمریکایی «با تمام قوا» است
پیشنهاد آمریکا برای ایجاد منطقه غیرنظامی در اوکراین
آخرین اخبار
ترامپ و نتانیاهو در مارالاگو دیدار می‌کنند
مذاکرات بر سر اسناد کلیدی حل و فصل اوکراین به هیچ وجه تمام نشده است
ریزش دو ساختمان در مراکش دست‌کم ۲۲ کشته بر جای گذاشت
نیمی از آمریکایی‌ها ترامپ را مقصر گرانی مواد غذایی می‌دانند
یونسکو رسما آشپزی ایتالیایی را به عنوان یک نماد فرهنگی به رسمیت شناخت
رهبر انصارالله: صهیونیست‌ها هزاران زن مسلمان را در فلسطین به شهادت رسانده‌اند
زلزله ۶.۵ ریشتری منطقه هوکایدو در ژاپن را لرزاند
زلنسکی: اوکراین و آمریکا در مورد بازسازی پس از جنگ بحث خواهند کرد
۳۰ ثانیه طلایی سارقان جواهرات: گزارش رسمی فرانسه از شکست امنیتی بزرگ در موزه لوور
حماس طرح‌های گسترش شهرک‌سازی اسرائیل را محکوم کرد
رهبران ائتلاف موافقان اوکراین روز پنجشنبه دیدار می‌کنند
پیشنهاد آمریکا برای ایجاد منطقه غیرنظامی در اوکراین
عذرخواهی رسمی وزیرخارجه لبنان از عراقچی
۰٫۰۰۱ درصد جهان؛ ثروتمندتر از نیمی از بشریت
ترکیه و سوریه در آستانه حمله مشترک به قسد
تماس بین قاهره و واشنگتن برای غزه
کرملین: اولویت ما صلح است
آمریکا در لیست تهدید‌ علیه دانمارک قرار گرفت
کالبدشکافی مصاحبه جنجالی سودانی با شبکه «الرابعه» عراق
آمادگی روسیه برای مقابله با استقرار نیروی خارجی در اوکراین
حمله زن صهیونیست به نتانیاهو: به دهه ۵۰ برگشته‌ایم
آوارگی نزدیک به نیم میلیون نفر از تایلندی‌ها درپی درگیری با کامبوج
کاخ سفید عبور از زلنسکی را کلید زد
آمریکا ناتو را رها می‌کند؟
مشعل: خلع سلاح، گرفتن روح فلسطینیان است
ونزوئلا برای ۴ ماه ذخیره غذایی دارد
اسرائیل: جنگ با سوریه حتمی است
ادعای ترامپ درباره وضعیت سلامتی خود
دیدار امیر قطر با خنجر و الحلبوسی در دوحه
غفلت مرگبار واشنگتن در رقابت با چین