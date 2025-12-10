مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور گفت: ترافیک سنگین در تمامی محورهای شمالی کشور گزارش شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور اظهار داشت: ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) محدوده های بیلقان ، تونل کندوان و حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه و مسیر(شمال به جنوب) حدفاصل ولی آباد تا سیاه بیشه، آزادراه تهران – شمال مسیر(رفت و برگشت ) محدوده تونل شماره ۱۶ و مسیر(جنوب به شمال) محدوده انتهای تونل البرز را شاهد هستیم. 

وی ادامه داد:ترافیک سنگین در محور هراز مسیر(جنوب به شمال) محدوده امامزاده هاشم و لاسم و مسیر (شمال به جنوب) محدوده پیست آبعلی،آزادراه تهران – پردیس و محور قدیم تهران – بومهن حدفاصل اتوبان بابایی تا جاجرود گزارش شده است اما تردد روان در محور فیروزکوه آزادراه قزوین - رشت مسیر(رفت و برگشت)  را شاهد هستیم. 

وی گفت: محورهای شمالی دارای بارش باران و ارتفاعات بارش پراکنده برف  است.

او با اشاره به اینکه ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج محدوده گلشهر و حدفاصل مهرویلا تا پل فردیس  گزارش شده است گفت: ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج – قزوین حدفاصل گرمدره تا ساسانی ، آزادراه تهران – ساوه حدفاصل فیروزبهرام تا نسیم شهر  را شاهد هستیم. 

وی افزود: ترافیک سنگین در آزادراه تهران – قم محدوده بهشت زهرا و آزادراه قم – تهران حدفاصل پلائین تا میدان جهاد،محور تهران – شهریار در اکثر مقاطع، محور تهران – پاکدشت و بالعکس محدوده قیامدشت را شاهد هستیم. 

او گفت:بارش برف و باران در برخی از محورهای استان های ، آذربایجان شرقی ، اردبیل ، زنجان ، البرز ، اصفهان ، تهران ، مازندران ، مرکزی ، همدان ، کرمانشاه ، لرستان ، کهگیلویه و بویراحمد ، کردستان و چهار محال بختیاری و بارش باران در برخی از محورهای استان های خوزستان ، قم ، سمنان ، فارس و گیلان  را شاهد هستیم. 

