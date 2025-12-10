رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که در هفته جاری ممکن است خبر‌هایی درباره پایان جنگ منتشر شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین می‌گوید که ممکن است «به زودی» اخباری درباره پایان یافتن جنگ در کشورش منتشر شود.

او در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «ما به طور بسیار سازنده‌ای برای تضمین امنیت آینده و جلوگیری از تکرار تجاوز روسیه تلاش می‌کنیم. این هفته ممکن است برای همه ما خبر‌هایی وجود داشته باشد؛ و برای پایان دادن به خونریزی».

زلنسکی قرار است فردا با سران کشور‌های حامی اوکراین دیدار کند. او گفته که انتظار می‌رود کی‌یف جدیدترین پیشنهادات صلح خود را به مذاکره‌کنندگان آمریکایی ارائه کند.

رئیس جمهور اوکراین اوایل امروز در پی انتقاد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفته بود که اگر متحدانش بتوانند امنیت را تضمین کنند، اوکراین آماده برگزاری انتخابات در ۲ تا ۳ ماه آینده است. 

اظهارات او پس از مصاحبه‌ای مطرح شد که در آن رئیس جمهور آمریکا به پولیتیکو گفته بود که معتقد است رئیس جمهور اوکراین از جنگ به عنوان بهانه‌ای برای «عدم برگزاری انتخابات» استفاده می‌کند و زمان آن رسیده است که مردم این کشور به پای صندوق‌های رأی بروند.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: ولودیمیر زلنسکی ، دونالد ترامپ ، جنگ اوکراین
آخرین اخبار
