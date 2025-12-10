دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران از لغو اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل در پایتخت از فردا پنج شنبه ۲۰ آذر ماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن عباس نژاد شامگاه چهارشنبه با اشاره به بررسیهای انجامشده و بر اساس دادههای دریافتی از ایستگاههای سنجش کیفیت هوا از روند کاهشی غلظت آلایندهها در پایتخت خبر داد و اظهار کرد: با توجه به نا پایداریهای اخیر نسبت به روزهای گذشته بهبود نسبی در شرایط کیفیت هوا مشاهده میشود.
وی ضمن تشکر و قدردانی از همراهی ارزشمند شهروندان در اجرای مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران، افزود: با توجه به بهبود نسبی شاخص ها، مصوبات مربوط به محدودیت زمانی فعالیت اصناف و اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل از فردا پنج شنبه ۲۰ آذر ماه لغو میشود.
دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران تأکید کرد: ممنوعیت ورود به محدوده طرح ترافیک تا اطلاع ثانوی همچنان به قوت خود باقی است و از تمامی شهروندان درخواست میشود همچون روزهای گذشته در مدیریت ترددهای شهری همکاری لازم را داشته باشند تا شرایط کیفی هوا به وضعیت پایدارتری برسد.
وی در ادامه از استمرار پایش وضعیت جوی و شرایط آلایندگی خبر داد و عنون کرد: تصمیمات تکمیلی متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
منبع: استانداری تهران