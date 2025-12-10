باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
گران‌فروشی لبنیات + فیلم

صنایع لبنی طی هفته‌های اخیر قیمت محصولات خود را افزایش داده‌اند و علت آن را افزایش نرخ شیرخام خریداری شده از دامداران می‌دانند.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفت ماه از افزایش قیمت خرید تضمینی شیر خام گذشت اما هنوز نرخ چهار قلم کالای لبنی دارای قیمت مصوب اعلام نشده است.

 

