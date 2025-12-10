نیروی موقت سازمان ملل در لبنان اعلام کرد که نظامیان اسرائیلی دیروز به یک گشت یونیفیل در خط آبی شلیک کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - نیروی موقت سازمان ملل متحد در لبنان (یونیفیل) روز چهارشنبه اعلام کرد که نظامیان اسرائیلی دیروز به یک گشت یونیفیل در خط آبی شلیک کردند. این گشت از شلیک ده گلوله مسلسل بالای کاروان خود و چهار شلیک ده گلوله دیگر در نزدیکی آن خبر داد.
یونیفیل اعلام کرد که هم گشت و هم نیروهای ارتش اسرائیل که در یک تانک بودند، در زمان حادثه در خاک لبنان بودند. این نیرو افزود که صلحبانان از طریق کانالهای ارتباطی خود از ارتش اسرائیل خواستند که تیراندازی را متوقف کند.
هیئت سازمان ملل متحد اعلام کرد: «در این شرایط بسیار حساس، ما از ارتش اسرائیل میخواهیم که رفتار تهاجمی و حملات به یا نزدیک صلحبانانی که برای بازسازی ثبات در امتداد خط آبی تلاش میکنند را متوقف کند.»
منبع: الجزیره