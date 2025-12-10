رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که ایالات متحده یک نفتکش را در سواحل ونزوئلا توقیف کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - رسانه‌های آمریکایی روز چهارشنبه به نقل از منابع آگاه گزارش دادند که ایالات متحده یک نفتکش را در سواحل ونزوئلا توقیف کرده است.

بلومبرگ نوشت، این منابع با جزئیات توضیح دادند که نفتکش، که نیرو‌های آمریکایی آن را رهگیری و توقیف کردند، ظاهراً تحریم شده بود. این رویداد می‌تواند به تشدید بیشتر تنش‌ها بین کاراکاس و واشنگتن منجر شود.

در حالی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پس از هدف قرار دادن کشتی‌های مختلفی که ظاهراً حامل مواد مخدر بودند، ونزوئلا را به اقدام زمینی تهدید کرده است، جزئیات بیشتری در مورد این موضوع به اشتراک گذاشته نشده است. در همین حال، نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا که اخیراً تلفنی با ترامپ صحبت کرده بود، گفت که مذاکرات "محترمانه" بوده است.

برچسب ها: ونزوئلا ، تحریم های آمریکا
