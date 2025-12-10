یک نفر در آتش‌سوزی بازار در سن پترزبورگ روسیه کشته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - روز چهارشنبه جسد یک نفر در اثر آتش‌سوزی که در بازاری در سن پترزبورگ روسیه رخ داد، پیدا شد.

سرویس مطبوعاتی وزارت امور اضطراری روسیه به خبرگزاری دولتی تاس گفت: "متأسفانه، یک نفر در جریان عملیات اطفاء حریق کشته شد. " آتش‌سوزی از یک ساختمان بازار در منطقه نوسکی این شهر بندری بالتیک آغاز شد.

طبق بیانیه این وزارتخانه، یک ماده بسیار قابل اشتعال در داخل ساختمان باعث گسترش آتش‌سوزی شدیدی شد که تقریباً ۱۵۰۰ متر مربع (۱۶۱۴۶ فوت مربع) را در بر گرفت.

در این بیانیه آمده است که ۹۶ آتش‌نشان و ۲۶ دستگاه تجهیزات همچنان در تلاش برای خاموش کردن شعله‌های آتش در بازار هستند.

منبع: آناتولی

