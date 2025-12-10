سرپرست معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: میزبانی همدان در جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان به دلیل استقبال خوب تماشاگران باید استمرار یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدمهدی احمدی شامگاه چهارشنبه در بازدید از کمیتههای اجرایی جشنواره از عوامل برگزاری، رسانهای و هنرمندان حوزه نمایش که در شکلگیری جشنواره نقشآفرین هستند قدردانی کرد و افزود: این فعالیت چشمگیر و استقبال خوب تماشاگران بهانهای است تا نسبت به استمرار میزبانی همدان تاکید داشته باشیم.
وی با اشاره به ظرفیتهای برجسته هنری استان همدان، اظهار کرد: همدان توانایی اجرای مطلوب تمامی برنامههای هنری را دارد و جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان هر سال نسبت به سال گذشته از نظر محتوا و اجرا ارتقای قابل توجهی داشته است.
احمدی با اشاره به نقش ویژه تئاتر کودک و نوجوان، بیان کرد: این نوع تئاتر بخشی مهم و ظریف از هنر نمایش است، زیرا به تخیل کودکان جان میدهد و آن را تقویت میکند، کودکان پس از شناخت محیط اطراف با تخیل خود جهانسازی میکنند.
سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: تئاتر نقش مهمی در پرورش توانایی کودکان دارد و این خلأ در حوزه نمایش همیشه وجود داشت که خوشبختانه استان همدان سالهاست این نیاز را به خوبی پاسخ داده است.
وی بر اهمیت ارزشیابی و آسیبشناسی جشنواره تأکید کرد و گفت: ارزش هر جشنواره دو بخش مهم دارد، نخست خروجی جشنواره و دوم آسیبشناسی آن، به عبارتی باید بررسی شود امسال چه دستاوردی داشتیم.
مشاور وزیر ارشاد افزود: نقاط قوت و ضعف چه بود و انتخاب مکانهای نمایشی، نحوه ارزیابی آثار و میزان استقبال مخاطبان چگونه بوده است، بدون ارزیابی نباید دفتر جشنواره بسته شود.
احمدی تصریح کرد: استقبال مردمی، شاخص مهمی برای تشخیص ذائقه مخاطب است، امسال برخی نمایشها تا سه هزار تماشاگر داشتند که رقم قابل توجهی است و مسیر انتخاب آثار را برای سال آینده مشخص میکند.
مدیرکل هنرهای نمایشی کشور نیز با تاکید بر لزوم تدوین اساسنامه جامع برای جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، گفت: این استان در میزبانی جشنواره سیام سربلند بود.
رضا مردانی در بازدید از کمیتههای اجرایی جشنواره از استاندار، نمایندگان مردم همدان در مجلس و مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان برای برگزاری جشنواره قدردانی کرد.
وی با اشاره به اینکه کمیتههای اجرایی جشنواره فعالیت قابل قبولی دارند، افزود: پیش از برگزاری جشنواره، کارهای اجرایی به خوبی در همدان پیگیری و پیش رفت و بخش عمده بار اجرایی آن بر دوش همکاران اداره کل و عوامل محلی و هنرمندان استان بود.
مردانی استقبال گسترده مردم همدان از جشنواره را بینظیر توصیف کرد و افزود: بر اساس گزارشهای ارائه شده، در برخی نمایشها بیش از سه هزار نفر حضور داشتند که در جشنوارههای کشوری کم سابقه است و نشان از ذائقه نمایش دوست مردم همدان دارد.
مدیرکل هنرهای نمایشی کشور یکی از ضعفهای اساسی جشنواره را نبود اساسنامه جامع دانست و تأکید کرد: با وجود برگزاری سالیانه جشنواره، متأسفانه این رویداد بدون اساسنامه مدون است.
وی با اشاره به اینکه تنها جشنواره فجر اساسنامه رسمی دارد، گفت: تلاش میکنیم با همکاری ادارهکل فرهنگ و ارشاد استان همدان، پیش از سال آینده اساسنامهای کامل برای جشنواره تنظیم شود تا تمامی زوایا و چالشها را پوشش دهد.
مردانی بر لزوم استمرار برنامهریزی، تقویت نقاط قوت و رفع کاستیها برای برگزاری با شکوهتر جشنواره در سال آینده تأکید کرد و افزود: تلاش میکنیم سال آینده جشنواره را باشکوهتر برگزار کنیم.