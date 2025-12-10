سرپرست معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: میزبانی همدان در جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان به دلیل استقبال خوب تماشاگران باید استمرار یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدمهدی احمدی شامگاه چهارشنبه در بازدید از کمیته‌های اجرایی جشنواره از عوامل برگزاری، رسانه‌ای و هنرمندان حوزه نمایش که در شکل‌گیری جشنواره نقش‌آفرین هستند قدردانی کرد و افزود: این فعالیت چشمگیر و استقبال خوب تماشاگران بهانه‌ای است تا نسبت به استمرار میزبانی همدان تاکید داشته باشیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های برجسته هنری استان همدان، اظهار کرد: همدان توانایی اجرای مطلوب تمامی برنامه‌های هنری را دارد و جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان هر سال نسبت به سال گذشته از نظر محتوا و اجرا ارتقای قابل توجهی داشته است.

احمدی با اشاره به نقش ویژه تئاتر کودک و نوجوان، بیان کرد: این نوع تئاتر بخشی مهم و ظریف از هنر نمایش است، زیرا به تخیل کودکان جان می‌دهد و آن را تقویت می‌کند، کودکان پس از شناخت محیط اطراف با تخیل خود جهان‌سازی می‌کنند.

سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: تئاتر نقش مهمی در پرورش توانایی کودکان دارد و این خلأ در حوزه نمایش همیشه وجود داشت که خوشبختانه استان همدان سال‌هاست این نیاز را به خوبی پاسخ داده است.

وی بر اهمیت ارزشیابی و آسیب‌شناسی جشنواره تأکید کرد و گفت: ارزش هر جشنواره دو بخش مهم دارد، نخست خروجی جشنواره و دوم آسیب‌شناسی آن، به عبارتی باید بررسی شود امسال چه دستاوردی داشتیم.

مشاور وزیر ارشاد افزود: نقاط قوت و ضعف چه بود و انتخاب مکان‌های نمایشی، نحوه ارزیابی آثار و میزان استقبال مخاطبان چگونه بوده است، بدون ارزیابی نباید دفتر جشنواره بسته شود.

احمدی تصریح کرد: استقبال مردمی، شاخص مهمی برای تشخیص ذائقه مخاطب است، امسال برخی نمایش‌ها تا سه هزار تماشاگر داشتند که رقم قابل توجهی است و مسیر انتخاب آثار را برای سال آینده مشخص می‌کند.

همدان سربلند در میزبانی جشنواره تئاتر کودک

مدیرکل هنر‌های نمایشی کشور نیز با تاکید بر لزوم تدوین اساسنامه جامع برای جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، گفت: این استان در میزبانی جشنواره سی‌ام سربلند بود.

رضا مردانی در بازدید از کمیته‌های اجرایی جشنواره از استاندار، نمایندگان مردم همدان در مجلس و مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان برای برگزاری جشنواره قدردانی کرد.

وی با اشاره به اینکه کمیته‌های اجرایی جشنواره فعالیت قابل قبولی دارند، افزود: پیش از برگزاری جشنواره، کار‌های اجرایی به خوبی در همدان پیگیری و پیش رفت و بخش عمده بار اجرایی آن بر دوش همکاران اداره کل و عوامل محلی و هنرمندان استان بود.

مردانی استقبال گسترده مردم همدان از جشنواره را بی‌نظیر توصیف کرد و افزود: بر اساس گزارش‌های ارائه شده، در برخی نمایش‌ها بیش از سه هزار نفر حضور داشتند که در جشنواره‌های کشوری کم سابقه است و نشان از ذائقه نمایش دوست مردم همدان دارد.

مدیرکل هنر‌های نمایشی کشور یکی از ضعف‌های اساسی جشنواره را نبود اساسنامه جامع دانست و تأکید کرد: با وجود برگزاری سالیانه جشنواره، متأسفانه این رویداد بدون اساسنامه مدون است.

وی با اشاره به اینکه تنها جشنواره فجر اساسنامه رسمی دارد، گفت: تلاش می‌کنیم با همکاری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد استان همدان، پیش از سال آینده اساسنامه‌ای کامل برای جشنواره تنظیم شود تا تمامی زوایا و چالش‌ها را پوشش دهد.

مردانی بر لزوم استمرار برنامه‌ریزی، تقویت نقاط قوت و رفع کاستی‌ها برای برگزاری با شکوه‌تر جشنواره در سال آینده تأکید کرد و افزود: تلاش می‌کنیم سال آینده جشنواره را باشکوه‌تر برگزار کنیم.