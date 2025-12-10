باشگاه خبرنگاران جوان - به موجب تصویبنامه ۲۸ آبان امسال شورای عالی اداری که پس از بررسیهای کارشناسی و طی فرآیند قانونی در این شورا به تصویب رسید و ۱۵ آذرماه ابلاغ شد، ساختار نهادهای شورایی کشور مورد بازآرایی قرار گرفت.
بر اساس این مصوبه، برخی شوراها و کارگروههای دارای وظایف مشابه یا همپوشان، ادغام و ذیل شوراهای عالی مرتبط ساماندهی شدند و در عین حال چند نهاد شورایی غیرضرور یا موازی، از تاریخ ابلاغ مصوبه منحل شدند.
مطابق ماده ۳ این تصویبنامه، در تشکیل و ساماندهی نهادهای شورایی رعایت اصولی همچون اجتناب از ایجاد وظایف و اعضای موازی، پیشگیری از تداخل با وظایف قانونی دستگاههای اجرایی و التزام به مأموریتهای تصریحشده در قوانین و مقررات بالادستی الزامی است.
این اقدام، در چارچوب برنامه اصلاح نظام اداری، گامی مؤثر در جهت افزایش انسجام تصمیمسازی، ارتقای بهرهوری نظام اداری، کاهش اتلاف منابع و تقویت کارآمدی حکمرانی به شمار میآید و زمینهساز تصمیمگیری دقیقتر، پاسخگوتر و همسو با نیازهای واقعی کشور خواهد بود.
منبع: سازمان اداری و استخدامی کشور