معاون اول رئیس‌جمهور تصویب‌نامه شورای عالی اداری درخصوص نحوه ساماندهی نهاد‌های شورایی را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به موجب تصویب‌نامه ۲۸ آبان امسال شورای عالی اداری که پس از بررسی‌های کارشناسی و طی فرآیند قانونی در این شورا به تصویب رسید و ۱۵ آذرماه ابلاغ شد، ساختار نهاد‌های شورایی کشور مورد بازآرایی قرار گرفت.

بر اساس این مصوبه، برخی شورا‌ها و کارگروه‌های دارای وظایف مشابه یا همپوشان، ادغام و ذیل شورا‌های عالی مرتبط ساماندهی شدند و در عین حال چند نهاد شورایی غیرضرور یا موازی، از تاریخ ابلاغ مصوبه منحل شدند.

مطابق ماده ۳ این تصویب‌نامه، در تشکیل و ساماندهی نهاد‌های شورایی رعایت اصولی همچون اجتناب از ایجاد وظایف و اعضای موازی، پیشگیری از تداخل با وظایف قانونی دستگاه‌های اجرایی و التزام به مأموریت‌های تصریح‌شده در قوانین و مقررات بالادستی الزامی است.

این اقدام، در چارچوب برنامه اصلاح نظام اداری، گامی مؤثر در جهت افزایش انسجام تصمیم‌سازی، ارتقای بهره‌وری نظام اداری، کاهش اتلاف منابع و تقویت کارآمدی حکمرانی به شمار می‌آید و زمینه‌ساز تصمیم‌گیری دقیق‌تر، پاسخگوتر و همسو با نیاز‌های واقعی کشور خواهد بود.

منبع: سازمان اداری و استخدامی کشور

برچسب ها: معاون اول رئیس جمهور ، شورای عالی اداری
خبرهای مرتبط
اطلاعیه اعطای سهمیه سوخت برای ناوگان تاکسی‌های اینترنتی
بهبود فضای کسب‌وکار آورده مهم صورت حساب الکترونیک برای مودیان
مگاپروژه نوسازی گمرک کلید خورد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هشدار هواشناسی برای تشدید بارش‌ها تا پایان هفته
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۹ آذرماه
مابه التفاوت قیمت برنج به دهک‌های مختلف پرداخت می‌شود/ قیمت شیرخام به زودی اصلاح می‌شود
نفوذ سامانه بارشی جدید به کشور از هفته آينده
کانال سبز گمرکی بین ایران و قزاقستان ایجاد شود
سامانه ملی ایوان آغاز به کار کرد+فیلم
حراج سکه چهارشنبه‌ها برگزار می‌شود
بهره‌برداری از ۸.۵ کیلومتر آزادراه تهران - شمال تا سه سال آینده
سقاب اصفهانی: اساسنامه سازمان مدیریت راهبردی انرژی در دولت تصویب شد
مستمری آذرماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد
آخرین اخبار
عارف تصویب‌نامه شورای عالی اداری درخصوص ساماندهی نهاد‌های شورایی را ابلاغ کرد
مستمری آذرماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد
ترافیک سنگین در تمامی محورهای شمالی کشور/ برف و باران در شهرهای شمالی شدت گرفت
نفوذ سامانه بارشی جدید به کشور از هفته آينده
فراخوان عمومی تبدیل خودرو‌های بنزینی به دوگانه‌سوز
کانال سبز گمرکی بین ایران و قزاقستان ایجاد شود
صرفه اقتصادی قیمت سی ان جی نسبت به بنزین اعلام شد
ارتقای جایگاه ایران در کریدور‌های بین‌المللی ترانزیتی
کنترل جریان نقدینگی کشور از طریق اجرای طرح مالیات بر سوداگری
هشدار هواشناسی برای تشدید بارش‌ها تا پایان هفته
تامین ارز واردات از ۴۰.۸ میلیارد دلار گذشت
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۹ آذرماه
تأکید دوباره سازمان مالیاتی بر اخذ مالیات از بنگاه‌داری بانک‌ها
رفیع زاده: محدودیت آزمون جذب ۵۰۰ مدیر جوان برداشته شد
سقاب اصفهانی: اساسنامه سازمان مدیریت راهبردی انرژی در دولت تصویب شد
سامانه ثبت اطلاعات واحد تولیدی صنفی طراحی شد
پرداخت ۶۰۰ میلیون تومان به پروژه‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی در شهر‌های جدید
مابه التفاوت قیمت برنج به دهک‌های مختلف پرداخت می‌شود/ قیمت شیرخام به زودی اصلاح می‌شود
حراج سکه چهارشنبه‌ها برگزار می‌شود
سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد تومانی برای تکمیل هتل‌های نیمه تمام مشهد
تمرکز بر «گردشگری زیارت» با هدف کاهش هزینه و افزایش کیفیت خدمات+فیلم
خرید ۸۱۸ میلیون سهم سهام‌داران خُرد بانک آینده از سوی صندوق ضمانت سپرده‌ها
افزایش بیش از ۵۴ هزار واحدی شاخص کل بورس/ عبور شاخص کل هم‌وزن از مرز یک میلیون واحد
سامانه ملی ایوان آغاز به کار کرد+فیلم
بهره‌برداری از ۸.۵ کیلومتر آزادراه تهران - شمال تا سه سال آینده
نهایی‌سازی ساختار صندوق سرمایه‌گذاری در ابزار تأمین مالی خصوصی
توافق ایران و بلاروس در تولید مشترک ماشین‌آلات کشاورزی و کود پتاسه
اجرای مالیات بر سوداگری زمينه ساز تقویت تولید در کشور
پرواز پهپاد‌ها برای بارورسازی ابر‌ها در کشور
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۹ آذرماه ۱۴۰۴