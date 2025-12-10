رییس پلیس آگاهی خراسان رضوی گفت: ۲۳۸ محکوم فراری از ابتدای سال تاکنون طی عملیات‌های جداگانه پلیس آگاهی در این استان شناسایی و دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  سرهنگ کارآگاه نبی الله مرادی رییس پلیس آگاهی خراسان رضوی گفت: پلیس آگاهی با برخورد قاطعانه و جدی با مجرمان و سارقان و تشدید اقدامات پیشگیرانه و اجرای طرح‌های گسترده به صورت شبانه‌روزی برای تامین امنیت مردم تلاش می‌کنند.

وی اضافه کرد: با هدف شناسایی و دستگیری محکومان متواری، طرح‌های عملیاتی به صورت مستمر از ابتدای سال تاکنون در سطح استان درحال اجرا است.

رییس پلیس آگاهی خراسان رضوی اظهار کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی استان تاکنون با اقدامات فنی و پلیسی این تعداد محکوم متواری را دستگیر کرد، این متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شده‌اند.

