بر اثر واژگونی خودرو در محور کهمره سرخی، یک کودک جان باخت و ۳ نفر مصدوم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - غلامعلی جاویدان مسئول اورژانس فیروزآباد اظهار کرد: با اعلام گزارش واژگونی یک دستگاه خودرو سواری دنا در محدوده کهمره سرخی - دو راهی باوریان به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵، بلافاصله کارشناسان اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

او ادامه داد: یک پسر بچه ۹ ساله به علت شدت حادثه و جراحات وارده در لحظه جان خود را از دست داد.

جاویدان افزود: همچنین در این حادثه، ۳ نفر دچار مصدومیت شدند که پس از انجام اقدامات اولیه، توسط تیم‌های عملیاتی اورژانس ۱۱۵ برای ادامه درمان به بیمارستان قائم (عج) فیروزآباد منتقل شدند.

او تصریح کرد: برای امدادرسانی به مصدومان، ۲ دستگاه آمبولانس پایگاه‌های جوکان و وحدت‌آباد به محل حادثه اعزام شد.