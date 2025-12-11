ونزوئلا با محکوم کردن توقیف یک نفتکش توسط نیرو‌های آمریکایی در سواحل خود، این اقدام را «دزدی دریایی بین‌المللی» و بخشی از برنامه عمدی واشنگتن برای غارت منابع انرژی این کشور عنوان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ونزوئلا توقیف یک نفتکش توسط آمریکا در سواحل خود را محکوم و آن را «دزدی دریایی بین‌المللی» خواند و ایالات متحده را به طراحی یک «برنامه عمدی» برای غارت منابع انرژی این کشور متهم کرد.

دولت ونزوئلا در واکنش به این اقدام آمریکا گفت: «موضوع مهاجرت نیست. موضوع قاچاق مواد مخدر نیست. موضوع دموکراسی نیست. موضوع حقوق بشر نیست. همیشه در مورد منابع طبیعی ما، نفت ما، انرژی ما، منابعی بوده که منحصراً متعلق به مردم ونزوئلا است.»

این بیانیه در ادامه تاکید کرد که هدف دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، «همیشه تصرف نفت ونزوئلا بدون پرداخت هیچ غرامتی بوده است.»

ونزوئلا همچنین گفت که در مورد این توقیف با تمام نهاد‌های بین‌المللی موجود تماس خواهد گرفت و تأکید کرد که «با عزمی مطلق از حاکمیت، منابع طبیعی و کرامت ملی خود دفاع خواهد کرد.»

رسانه‌های آمریکایی روز چهارشنبه به نقل از منابع آگاه گزارش دادند که ایالات متحده یک نفتکش را در سواحل ونزوئلا توقیف کرده است.

بلومبرگ نوشت، این منابع با جزئیات توضیح دادند که نفتکش، که نیرو‌های آمریکایی آن را رهگیری و توقیف کردند، ظاهراً تحریم شده بود. این رویداد می‌تواند به تشدید بیشتر تنش‌ها بین کاراکاس و واشنگتن منجر شود.

در حالی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پس از هدف قرار دادن کشتی‌های مختلفی که ظاهراً حامل مواد مخدر بودند، ونزوئلا را به اقدام زمینی تهدید کرده است، جزئیات بیشتری در مورد این موضوع به اشتراک گذاشته نشده است. در همین حال، نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا که اخیراً تلفنی با ترامپ صحبت کرده بود، گفت که مذاکرات «محترمانه» بوده است.

منبع: بی بی سی

آمریکا یک نفتکش را در سواحل ونزوئلا توقیف کرد
ترامپ: اوکراین دیگر یک دموکراسی نیست/ رهبران اروپایی ضعیف هستند
ونزوئلا برای ۴ ماه ذخیره غذایی دارد
