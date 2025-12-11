گروه جهادی امام جواد (ع) ۳۰۰ نفر از عشایر درمیان را در اردوی خود رایگان ویزیت و درمان کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - در فاصله بیست کیلومتری مرز افغانستان روستای عشایری آواز درمیان؛ گروهی از دندانپزشکان جهادگر سه روز را کنار مردم عشایر گذراندند.

فاصله ۴۰ کیلومتری تا شهر برای بسیاری از افراد مانع درمان شده بود.

یکی از ماموریت‌های اصلی این گروه آموزش بهداشت دهان و دندان بود.

یکی از جهادگران این گروه می‌گوید: بار چهارم است که این مسیر را می‌آیم و راه شهدا را ادامه می‌دهیم.

او ادامه می‌دهد: تمرکز ما بر این است که برای کودکان که جمعیت زیادی از مراجعه کنندگان بودند آموزش‌های بهداشتی بدهیم از جمله نحوه مسواک زدن و نخ دندان کشیدن.

به گفته مسئول این گروه جهادی این دومین اردوی گروه جهادی امام جواد (ع) در بحث دندانپزشکی در طول امسال است که با همکاری موسسه سلامت بنیاد علوی و شبکه بهداشت و درمان در مناطق محروم مرزی خدمت می‌کنند.

سرهنگ بشیری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان درمیان گفت: تعداد ۱۰ دندانپزشک در روستا حضور پیدا کردند و ۳۰۰ نفر از خدمات این جهادگران بهره‌مند می‌شوند.

این اردوی جهادی مصداقی است از همدلی و مردم داری، جایی که علم و ایمان کنار هم قرار گرفت تا لبخند روی چهره مردم این دیار جاودانه بماند.