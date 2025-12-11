باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - بهروز سلطان محمدی عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه گفت: با توجه به تولد حضرت فاطمه زهرا و روز مادر، طی هفته های اخیر با توقف صادرات و تولید مکفی مشکلی در عرضه نداریم.

وی از تعادل قیمت گل در بازار خبر داد و گفت: تولیدکنندگان تلاش کردند میزان گل مورد تقاضای فروشندگان گل را فراهم کردند.

سلطان محمدی با بیان اینکه نسبت به سال گذشته تغییر قیمت چندانی نداشتیم، افزود: قیمت هر شاخه گل رز در بازار عمده فروشی ۳۰ تا ۱۵۰ هزارتومان، داودی ۵۰ تا ۶۰ هزارتومان، آفتابگردان ۴۰ هزارتومان، لیلیوم ۴۰۰ هزارتومان، نرگس ۲۵ هزارتومان، ژرورا ۳۰ هزارتومان است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه گفت: با توجه به فراوانی و تولید انبوه، به هر میزانی تقاضا باشد، گل موجود است.