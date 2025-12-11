عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه گفت:طی هفته‌های اخیر با توقف صادرات و تولید انبوه، کمبودی در عرضه گل روز مادر نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - بهروز سلطان محمدی عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه گفت: با توجه به تولد حضرت فاطمه زهرا و روز مادر، طی هفته های اخیر با توقف صادرات و تولید مکفی مشکلی در عرضه نداریم.

وی از تعادل قیمت گل در بازار خبر داد و گفت: تولیدکنندگان تلاش کردند میزان گل مورد تقاضای فروشندگان گل را فراهم کردند.

سلطان محمدی با بیان اینکه نسبت به سال گذشته تغییر قیمت چندانی نداشتیم، افزود: قیمت هر شاخه گل رز در بازار عمده فروشی ۳۰ تا ۱۵۰ هزارتومان، داودی ۵۰ تا ۶۰ هزارتومان، آفتابگردان ۴۰ هزارتومان، لیلیوم  ۴۰۰ هزارتومان، نرگس ۲۵ هزارتومان، ژرورا ۳۰ هزارتومان است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه گفت: با توجه به فراوانی و تولید انبوه، به هر میزانی تقاضا باشد، گل موجود است.

برچسب ها: قیمت گل ، بازار گل
خبرهای مرتبط
خطر در کمین بازار گل امام رضا (ع)
پلمب بازار گل امام رضا (ع) تهران به کجا رسید؟
بازار گل محلاتی تهران در آستانه سال ۱۴۰۴
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مستمری آذرماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد
عارف تصویب‌نامه شورای عالی اداری درخصوص ساماندهی نهاد‌های شورایی را ابلاغ کرد
رها شدگی بازار ارز و تداوم روند صعودی نرخ دلار
تولید شیرخشک نوزاد در آذرماه کمتر از نیاز بازار
۷۰ درصد اراضی کشاورزی سنددار شدند
آخرین اخبار
۷۰ درصد اراضی کشاورزی سنددار شدند
تولید شیرخشک نوزاد در آذرماه کمتر از نیاز بازار
رها شدگی بازار ارز و تداوم روند صعودی نرخ دلار
عارف تصویب‌نامه شورای عالی اداری درخصوص ساماندهی نهاد‌های شورایی را ابلاغ کرد
مستمری آذرماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد
ترافیک سنگین در تمامی محورهای شمالی کشور/ برف و باران در شهرهای شمالی شدت گرفت
نفوذ سامانه بارشی جدید به کشور از هفته آينده
فراخوان عمومی تبدیل خودرو‌های بنزینی به دوگانه‌سوز
کانال سبز گمرکی بین ایران و قزاقستان ایجاد شود
صرفه اقتصادی قیمت سی ان جی نسبت به بنزین اعلام شد
ارتقای جایگاه ایران در کریدور‌های بین‌المللی ترانزیتی
کنترل جریان نقدینگی کشور از طریق اجرای طرح مالیات بر سوداگری
هشدار هواشناسی برای تشدید بارش‌ها تا پایان هفته
تامین ارز واردات از ۴۰.۸ میلیارد دلار گذشت
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۹ آذرماه
تأکید دوباره سازمان مالیاتی بر اخذ مالیات از بنگاه‌داری بانک‌ها
رفیع زاده: محدودیت آزمون جذب ۵۰۰ مدیر جوان برداشته شد
سقاب اصفهانی: اساسنامه سازمان مدیریت راهبردی انرژی در دولت تصویب شد
سامانه ثبت اطلاعات واحد تولیدی صنفی طراحی شد
پرداخت ۶۰۰ میلیون تومان به پروژه‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی در شهر‌های جدید
مابه التفاوت قیمت برنج به دهک‌های مختلف پرداخت می‌شود/ قیمت شیرخام به زودی اصلاح می‌شود
حراج سکه چهارشنبه‌ها برگزار می‌شود
سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد تومانی برای تکمیل هتل‌های نیمه تمام مشهد
تمرکز بر «گردشگری زیارت» با هدف کاهش هزینه و افزایش کیفیت خدمات+فیلم
خرید ۸۱۸ میلیون سهم سهام‌داران خُرد بانک آینده از سوی صندوق ضمانت سپرده‌ها
افزایش بیش از ۵۴ هزار واحدی شاخص کل بورس/ عبور شاخص کل هم‌وزن از مرز یک میلیون واحد
سامانه ملی ایوان آغاز به کار کرد+فیلم
بهره‌برداری از ۸.۵ کیلومتر آزادراه تهران - شمال تا سه سال آینده
نهایی‌سازی ساختار صندوق سرمایه‌گذاری در ابزار تأمین مالی خصوصی
توافق ایران و بلاروس در تولید مشترک ماشین‌آلات کشاورزی و کود پتاسه