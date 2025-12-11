باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - با آغاز فصل برداشت مرکبات در باغهای کازرون، این شهرستان آماده میشود تا محصولاتش را به بازارهای داخلی و خارجی عرضه کند.
پیشبینیها از تولیدی قابل توجه خبر میدهند و برنامهریزیهای انجامشده از آذر تا فروردین، نشان میدهد که مرکبات کازرون تنها به آمار و ارقام محدود نمیشود؛ بلکه، روایتی از همت باغداران، نظارت کارشناسان و کیفیت بالای محصول است که نام کازرون را در استان و حتی در بازارهای منطقهای و جهانی برجسته کرده است.
از سردخانههای مجهز تا واحدهای بستهبندی، نشان دهنده زنجیرهای هماهنگ و منسجم دارند که تلاش میکنند تا این هدیه طبیعت را در بهترین شرایط به دست مصرفکننده برسانند.
فرهمند آقایی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون با بیان اینکه برداشت مرکبات از ۳ هزار و ۶۰۰ هکتار از باغهای این شهرستان آغاز شده است، اظهار کرد: پیشبینی میشود بیش از ۱۰۵ هزار تن انواع مرکبات تولید و روانه بازار مصرف شود.
او ادامه داد: برداشت مرکبات از اوایل آذر ماه آغاز شده است و تا پایان فروردینماه سال آینده ادامه خواهد داشت.
او در ادامه گفت: برداشت مرکبات از اوایل آذر ماه آغاز شده است و تا پایان فروردینماه سال آینده ادامه خواهد داشت.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون اضافه کرد: مهمترین مرکبات تولیدی در شهرستان کازرون شامل پرتقال، نارنگی، لیموترش لیموشیرین و نارنج و ارقام پرتقال شامل والنسیا، اورلاندوتانجلو، واشنگتن ناول، توسرخ، نارنگی کینو و لیموترش لایم و لیسبون است.
این مقام مسئول تصریح کرد: تعداد سردخانههای بالای صفر بهمنظور نگهداری مرکبات ۴ واحد به ظرفیت ۵ هزار و ۲۰۰ تن است و تعداد واحدهای بستهبندی و درجهبندی میوه ۳ واحد به ظرفیت ۸ هزار تن است.
آقایی گفت: این شهرستان دارای رتبه سوم در تولید مرکبات در استان است و مرکبات تولیدی به دلیل کیفیت مطلوب علاوه بر عرضه در بازار منطقه به سایر شهرستانها و استانهای همجوار و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس و اوراسیا صادر میشود.
مدیر جهاد کشاورزی کازرون همچنین اضافه کرد: نظارتهای فنی، مشاورههای باغبانی و حمایت از باغداران تا پایان برداشت ادامه خواهد داشت.
او با بیان اینکه مرکبات کازرون در سالهای اخیر جایگاه ویژهای در بازارهای منطقهای و استانی پیدا کرده است، افزود: به منظور عرضه مطلوب محصول به بازار مصرف، هماهنگی لازم با دستگاههای نظارتی و صنوف مرتبط انجام گرفته است و برنامه ریزی برای مدیریت بازار و جلوگیری از نوسانات قیمتی در دستور کار قرار دارد.
فصل برداشت مرکبات برای کازرون تنها یک فرآیند اقتصادی نیست؛ بلکه نمایشی از همکاری بین باغداران، کارشناسان و مسئولان است که با هماهنگی و برنامهریزی، ثمره طبیعت را به شکلی مطلوب به دست مصرفکننده میرسانند و پرآوازه کردن نام این شهرستان را در عرصه کشاورزی ملی و بین المللی به همراه دارد.
کازرون در فاصله ۱۲۰ کیلومتری غرب شیراز قرار دارد.