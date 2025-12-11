باشگاه خبرنگاران جوان - در دیدار رسمی میان «شینا انصاری»، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، و آندریاس اریکسن، وزیر اقلیم و محیط زیست نروژ، دو طرف بر اهمیت تقویت همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه در حوزه‌های محیط‌زیستی به‌ویژه کنترل آلودگی پلاستیک تأکید کردند.

این نشست که در حاشیه هفتمین اجلاس مجمع عمومی محیط زیست ملل متحد (UNEA-۷) در نایروبی برگزار شد، وزیر اقلیم و محیط زیست نروژ با تشکر از نقش سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی ایران در حمایت از پیشرفت مذاکرات بین‌المللی درباره پلاستیک، بر ضرورت کاهش تولید پلاستیک، کنترل مؤثر آلودگی‌های ناشی از آن و تبادل تجربیات موفق کشور‌ها در این زمینه تأکید کرد.

همچنین شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به اهمیت اجماع جهانی برای مقابله با آلودگی پلاستیک، ضمن تاکید بر مخاطرات پسماند‌های پلاستیکی بر محیط زیست خاطرنشان کرد: تصمیمات در این حوزه باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی کشورها، انتقال فناوری‌ها و اشتراک تجربیات صورت گیرد تا منافع ملت‌ها تأمین و مشارکت جهانی محقق شود.

معاون رئیس‌جمهور ضمن برشمردن موضوعات برای سیاستگذاری در زمینه کاهش پسماند‌های پلاستیک به قوانین و ضوابط ملی در راستای کاهش مصرف پلاستیک‌های یکبار مصرف و پسماند‌های پلاستیکی اشاره کرد و ظرفیت بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری در این حوزه بویژه صنعت بازیافت را بسیار موثر دانست.

معاون رئیس‌جمهور در ادامه پیشنهاد همکاری‌های علمی و فنی میان دو کشور در زمینه مدیریت پسماند و کنترل آلودگی را مطرح کرد.

وزیر نروژ نیز با استقبال از پیشنهاد همکاری‌های مشترک فنی و علمی، ابراز امیدواری کرد که در صورت موفقیت مذاکرات جهانی پلاستیک، فرصت‌های شغلی و اقتصادی جدیدی برای کشور‌ها ایجاد خواهد شد.

در ادامه این دیدار طرفین درباره مدیریت و کاهش آلودگی صنایع بویژه صنایع نفتی گفت‌و‌گو کردند.

منبع: محیط زیست