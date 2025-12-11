باشگاه خبرنگاران جوان - احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز پنجشنبه در ادامه سفر خود به استان سمنان، وارد شهر دامغان شد و از واحد تولیدی و صنعتی سیم و کابل بهفر دامغان بازدید کرد.
این واحد صنعتی با قدمت ۳۰ سال و اشتغالزایی مستقیم برای ۱۴۰ نفر، بهعنوان یکی از واحدهای مهم تولید و ایجاد فرصتهای شغلی در استان سمنان شناخته میشود.
در این بازدید که محمدجواد کولیوند استاندار سمنان، علیاکبر علیزاده نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی، مدیران کل مرتبط و دیگر مسوولان استانی و شهرستانی نیز حضور داشتند، مدیران و کارگران این واحد تولیدی، مشکلات صنفی خود را مطرح کردند.
این واحد تولیدی با ظرفیت تولید چهار هزار تن سالانه، بیش از ۲۰۰ نوع محصول دارد که محصولات تولیدی آن به ۲۰۰ مشتری داخلی و ۲۰ مشتری بینالمللی با پنج مقصد صادراتی عرضه میشود.
در این سفر برنامههای توسعهای شرکت توسط مدیران این مجموعه تشریح و ظرفیتهای تولیدی و سوابق فعالیت کارخانه معرفی شد.
طرح توسعه شرکت تعاونی بهفر دامغان در دست اقدام است
فرماندار دامغان گفت: در این سفر برنامههای توسعهای شرکت توسط مدیران این مجموعه تشریح و ظرفیتهای تولیدی و سوابق فعالیت کارخانه معرفی شد.
علیرضا نوچه ناسار ادامه داد: همچنین آغاز عملیات فاز دوم شرکت نیز به منظور طرح توسعه مورد بررسی قرار گرفت و عملیات اجرابی آن با حضور وزیر آغاز شد.
وی تصریح کرد: انواع سیم و کابل مسی و آلومینیومی مطابق استانداردهای ملی و بینالمللی و تأمین نیاز صنایع و پروژههای عمرانی از تولیدهای اصلی شرکت بهفر دامغان است.
اشتغالزایی ۱۸۰۰ نفر به همت تعاونیهای دامغان
وی خاطرنشان کرد: در سفر امروز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دامغان، برنامههای توسعهای این واحد تولیدی در راستای افزایش بهرهوری و بهبود شرایط اشتغال، بررسی میشود.
نوچه ناسار به ظرفیتهای دامغان در حوزه تعاون اشاره کرد و گفت: تعاونیها، یکی از ظرفیتهای برجسته و مهم شهرستان دامغان برای توسعه محسوب میشوند.
فرماندار دامغان با بیان اینکه تعاونیهای فعال این شهرستان با سرمایهگذاری یکهزار و ۶۳۰ میلیارد ریال برای یکهزار و ۸۰۰ نفر اشتغال ایجاد کردند، گفت: در حال حاضر ۲۴۴ شرکت در شهرستان دامغان فعالیت دارند و این شهرستان از نظر تعداد شرکتهای تعاونی، جایگاه دوم را در بین هشت شهرستان استان سمنان دارد.
منبع : ایرنا