همزمان با سالروز ولادت حضرت امام خمینی (ره)، فیلم «صنوبر» به کارگردانی مجتبی راعی از شبکه نمایش پخش می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - «صنوبر» به کارگردانی و نویسندگی مجتبی راعی محصول سال ۱۳۸۰ پنج شنبه ۲۰ آذر ماه ساعت ۱۵ روی آنتن می‌رود.

داستان فیلم درباره دوران نوجوانی و حدود ۱۳ سالگی حضرت امام (ره) است. در آن سال‌ها که به زمان بعد از انقلاب مشروطیت و قبل از کودتای رضاخان برمی‌گردد، شرایط سختی بر زندگی مردم حاکی می‌شود و ناامنی کشور را فرا می‌گیرد. از طرف دیگر، هجوم روس‌ها از شمال و انگلیس‌ها از جنوب شرایط ویژه‌ای را در کشور حاکم می‌کند که فیلم مجموعه وقایع این دوران را به تصویر کشیده است.

حسین محجوب، پریوش نظریه، محمود پاک نیت، زهرا سعیدی و امیر قهرمان‌زاده بازیگران این فیلم هستند.

