باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های استقلال و ملوان روز گذشته در جریان رقابت‌های هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه شهر قدس به مصاف هم رفتند و در نهایت این بازی با حساب یک بر یک مساوی به پایان رسید.

در این بازی اگر چه تیم ملوان شایستگی بالایی داشت و موفق شد با یک گل زیبا استقلال را در تهران متوقف کند، اما ۲ صحنه مورد اعتراض استقلالی‌ها در حالی رخ داد که برخی کارشناسان و البته بازیکنان و کادر فنی استقلال معتقدند داور باید برای آنها پنالتی می‌گرفت و قصد دارند از این دا. ور شکایت هم بکنند.

اما پژمان ماندگاری مسئول بخش رسانه‌ای باشگاه استقلال در پیامی در فضای مجازی با کنایه نسبت به وزیر ورزش و جوانان نوشت: آقای وزیر احیانا نظری در این خصوص ندارید؟

این کنایه به بازی قبلی تیم ملوان و استقلال در فینال جام حذفی برمی گردد و البته بازی استقلال و ملوان در فصل قبل هم دستخوش برخی اتفاقات داوری بود.

پس از بازی فینال جام حذفی که تیم ملوان بازی را به استقلال واگذار کرد برخی اشتباهات داوری باعث شد ملوانی‌ها با صدای بلند اعتراض کنند و وزیر ورزش وجوانان هم صدای همشهری هایش را شنید و دستور پیگیری اتفاقات بازی استقلال و ملوان در جام حذفی را صادر کرد.

فدراسیون فوتبال هم فوری دست به کار شد و احمد محمدی داور وی‌ای آر بازی فینال را ۱ سال محروم کرد تا دل وزیر هم آرام شود، اما این ۱ سال در ۴ ماه تمام شد، اما کری‌های ملوان و استقلال به این بازی رسید.

اعتقاد نداریم که وزیر ورزش در نتیجه دیروز بازی ملوان و استقلال تاثیری داشته است، اما به هر حال در فوتبال ما اگر داوری در یک بازی اشتباهی مرتکب شود که در نتیجه تاثیر گذار باشد (مثل فینال جام حذفی که ملوانی‌ها معتقد بودند مظلوم واقع شدند) می‌شود در بازی آینده دو تیم با دستان یک داور دیگر جبران مافات کرد و مظلوم سال قبل را تبدیل به ظالم این فصل کرد از قدیم گفته‌اند چیزی که عوض دارد گله ندارد.

استقلال با اشتباه داور در دیدار فینال جام حذفی موفق شد سهمیه آسیا بگیرد و ملوان در اشتباه دیروز داور فقط ۱ امتیاز گرفت و با این انصاف و عدلی که در فدراسیون شاهد هستیم بهتر است یک جام هم به ملوان بدهند تا به قول معروف یر به یر شوند و پرونده استقلال ملوان برای همیشه بسته شود.

البته بعدی می‌دانیم این داور با اشتباهات دیروز دچار محرومیت شود و وزیر هم پیگیر ماجرا باشد، اما پرونده استقلال و ملوان برای همیشه بسته شد.