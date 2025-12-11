باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بنابر گزارش‌های ادعایی، تانکر نفتی توقیف‌شده در سواحل ونزوئلا، پیش‌تر به اتهام نقش‌آفرینی در قاچاق نفت برای ایران و حزب‌الله لبنان، از سوی آمریکا تحریم شده بود.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز چهارشنبه از توقیف این تانکر خبر داد و گفت: «تانکر بزرگی است، بسیار بزرگ، در واقع بزرگ‌ترین تانکری است که تاکنون توقیف شده.»

این تانکر با نام «اسکیپر» شناسایی شد.

شبکه سی‌بی‌اس در گزارشی مدعی شد که این تانکر در سال ۲۰۲۲، که ظاهراً با نام دیگری فعالیت می‌کرد، از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا به اتهام «نقش‌آفرینی در شبکه قاچاق نفت که به تأمین مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و حزب‌الله لبنان کمک می‌کرد» تحریم شد.

این ابرتانکر توقیف‌شده، بخشی از «ناوگان سایه» است که نفت تحریمی را به مقاصد اصلی خود حمل می‌کند. این کشتی‌ها اغلب دستگاه‌های ارسال سیگنال خود را خاموش می‌کنند یا به طرق دیگر موقعیت مکانی خود را پنهان می‌سازند. از زمان اعمال تحریم‌های واشنگتن علیه این کشور عضو اوپک، تجار و شرکت‌های کشتیرانی فعال در حمل نفت ونزوئلا به طور فزاینده‌ای از چنین تانکر‌هایی استفاده می‌کنند.

مقامات دریایی گویان روز چهارشنبه ادعا کردند که تانکر «اسکیپر» به طور غیرقانونی پرچم گویان را برافراشته بود. این اداره در بیانیه‌ای تأکید کرد: «اداره امور دریایی، گسترش و روند غیرقابل قبول استفاده غیرمجاز از پرچم گویان توسط شناور‌هایی که در این کشور ثبت نشده‌اند را زیر نظر دارد.»

این مقام اضافه کرد که دولت آمریکا آنها را از توقیف تانکر مطلع ساخته و اداره امور دریایی گویان نیز قصد دارد علیه استفاده غیرمجاز از پرچم این کشور اقدام کند.

منبع: سی بی اس