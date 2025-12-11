بر اساس گزارش‌های منتشر شده، معاون ارشد وزارت امور خارجه تایوان اخیراً سفری محرمانه و غیرعلنی به اسرائیل داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش‌ها، معاون ارشد وزیر خارجه تایوان اخیراً سفری محرمانه و غیرعلنی به اسرائیل داشته است. این سفر در شرایطی صورت گرفته که تایوان در پی گسترش همکاری‌های نظامی  با اسرائیل است.

تایوان به دلیل فشار‌های پکن که این جزیره را بخشی از خاک چین می‌داند، روابط دیپلماتیک رسمی محدودی دارد. اسرائیل نیز مانند اکثر رژیم ها تنها دولت پکن را به رسمیت می‌شناسد. با این حال، تایوان اسرائیل را شریکی دموکراتیک مهم می‌داند و پس از حملات اکتبر ۲۰۲۳ حماس به جنوب اسرائیل، از این کشور حمایت قوی‌ای به عمل آورد.

منابع نزدیک به این پرونده که به دلیل حساسیت موضوع خواستار عدم افشای هویت شدند، تأیید کردند که «فرانسوآ وو» معاون وزیر خارجه تایوان در هفته‌های اخیر به اسرائیل سفر کرده است. جزئیات این دیدار و موضوعات مطرح‌شده از جمله بحث درباره سامانه پدافند هوایی چندلایه جدید تایوان با نام «تی‌دوم» که بخشی از آن بر اساس سامانه پدافند هوایی اسرائیل طراحی شده، افشا نشده است.

وزارت امور خارجه تایوان از اظهارنظر درباره این سفر خودداری کرده، اما در بیانیه‌ای ادعا کرده که دو طرف «ارزش‌های آزادی و دموکراسی را به اشتراک گذاشته و به تبادلات و همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌هایی مانند تجارت، فناوری و فرهنگ ادامه خواهند داد.»

وو که پیش‌تر سفیر غیررسمی تایوان در پاریس بود، از چهره‌های سرشناس در عرصه بین‌المللی برای تایوان محسوب می‌شود. آخرین سفر عمومی او شرکت در کنفرانس امنیتی برلین در ۱۹ نوامبر بود.

اگرچه تایوان حضور دیپلماتیک محدودی در خاورمیانه دارد، اما دو طرف دفاتر نمایندگی غیررسمی در تل‌آویو و تایپه دایر کرده‌اند. در ماه‌های اخیر، تایوان میزبان مقامات و قانونگذاران اسرائیلی بوده است.

در اکتبر امسال، رئیس‌جمهور تایوان در ضیافت شامی با کمیته امور عمومی آمریکا-اسرائیل اعلام کرد که «عزم و توانایی اسرائیل در دفاع از سرزمین‌های خود الگوی ارزشمندی برای تایوان است.»

برچسب ها: تایوان ، اسرائیل
تبادل نظر
