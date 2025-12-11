باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمود صادقپور، رئیس دانشگاه ملی مهارت فارس، امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به تحصیل بیش از ۱۲ هزار و ۸۰۰ دانشجو در این دانشگاه گفت: کشور بیش از هر زمان دیگر به نیروی انسانی ماهر نیاز دارد؛ نیروهایی که توان عملی و تخصصی داشته باشند و صرفاً پشت میز ننشینند.
او آموزش مهارتی را ستون اصلی حل مشکلات صنعت و تولید دانست و تأکید کرد: ادامه این مسیر بدون حمایت جدی دولت و مجلس امکانپذیر نیست.
کمبود زیرساخت و خوابگاهها
صادقپور با بیان اینکه هماکنون ۱۴ مرکز فعال دانشگاه ملی مهارت در سطح استان فارس فعالیت دارند، افزود: ظرفیت خوابگاهها بسیار محدود است؛ بهگونهای که از ۳۲۰۰ متقاضی خوابگاه دختران تنها ۵۵۰ نفر پوشش داده میشوند. برخی ساختمانها سالها نیمهکاره مانده بود که اکنون تکمیل آنها در دستور کار قرار گرفته است.
او یکی از اولویتهای اصلی دانشگاه در سال گذشته را تأمین زیرساختها و تکمیل پروژههای نیمهتمام عنوان کرد و گفت: دانشکده دختران شیراز سالها در چند ساختمان پراکنده مستقر بوده و این شرایط برای دانشجویان مناسب نیست. ساختمان اصلی این دانشکده با زمین پنجهزار متری سالها پیش به شهرداری واگذار شد، اما جایگزین آن در مجتمع والفجر هنوز تحویل نشده است.
تبدیل داراییهای راکد به زیرساخت آموزشی
رئیس دانشگاه ملی مهارت فارس خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات اساسی، تعیین تکلیف املاک و داراییهای بلااستفاده دانشگاه بوده تا به زیرساخت آموزشی تبدیل شوند. به گفته او، دانشگاه داراییهای پراکنده زیادی دارد، اما از نظر امکانات آموزشی همچون نهادی فقیر عمل میکند.
هزینهبر بودن آموزش مهارتی
صادقپور با اشاره به مشکلات بودجهای گفت: آموزش مهارتی هزینههای بالایی دارد؛ کارگاههای جوشکاری یا الکترونیک نیازمند مصرف برق، مواد و قطعات هستند و هزینه هر ساعت آموزش دو برابر دانشگاههای تئوری است.
نقش خیرین در توسعه مهارت
او با تأکید بر اهمیت مشارکت خیرین افزود: نخستین جلسه رسمی خیران با مدیریت جدید برگزار میشود و فارس نخستین استان پیشقدم در این طرح است. پنج پروژه به تهران ارائه شده که ۵۵ درصد هزینه آن را سازمان مرکزی خیران و ۴۵ درصد را خیران فارس تأمین خواهند کرد.
پردیس جامع دختران شیراز
صادقپور با اشاره به تلاش برای ایجاد پردیس جامع دختران شیراز گفت: هدف ایجاد مجموعهای کامل شامل کلاس، آزمایشگاه، کارگاه، خوابگاه و فضاهای ورزشی در یک مکان واحد است تا مشکلات رفتوآمد و پراکندگی ساختمانها برطرف شود.
نوسازی تجهیزات و تجمیع زیرساختها
او وضعیت تجهیزات کارگاهی دانشگاه را فرسوده دانست و افزود: بسیاری از تجهیزات مربوط به پیش از انقلاب است و با تکنولوژی امروز کارایی ندارد. برنامه دانشگاه نوسازی تجهیزات و تمرکز رشتههای تخصصی در شهرهای دارای ظرفیت است.
موفقیتهای علمی و پژوهشی
رئیس دانشگاه ملی مهارت فارس با اشاره به موفقیت دانشجویان در مسابقات بینالمللی بریکس گفت: همه ۱۰ نماینده ایران در این رقابتها رتبه برتر کسب کردند که چند نفر از آنان از دانشگاه ملی مهارت فارس بودند. همچنین سه قرارداد پژوهشی جدید منعقد شده و کارگاه تحقیقاتی تولید قارچهای دارویی و خوراکی راهاندازی شده است.
اشتغال فارغالتحصیلان
صادقپور با اشاره به آمار اشتغال فارغالتحصیلان گفت: ۸۱ درصد دانشجویان مرکز باهنر شیراز بلافاصله پس از فراغت از تحصیل جذب بازار کار شدهاند و در سطح کشور نیز ۶۴ درصد فارغالتحصیلان در رشته مرتبط مشغول به کار هستند؛ آماری که در مقایسه با دانشگاههای نظری کشور بینظیر است.
پذیرش و رشتههای پرمتقاضی
او افزود: پذیرش دانشجو از طریق کنکور اختصاصی هنرستانها و کاردانش، کنکور سراسری و همچنین پذیرش بدون آزمون انجام میشود. تمرکز اصلی دانشگاه تربیت تکنسین ماهر است و استقبال گستردهای از رشتههای برق، حسابداری، عمران، طراحی دوخت و پوشاک و رشتههای فنی جدید وجود دارد. رشته مکاترونیک نیز اخیراً به مجموعه اضافه شده و با استقبال دانشجویان مواجه شده است.
صادقپور در پایان با گرامیداشت روز دانشجو، بر نقش تاریخی جنبش دانشجویی در دفاع از استقلال و آزادی کشور تأکید کرد و گفت: دانشگاه ملی مهارت علاوه بر رسالت آموزشی و پژوهشی، ماهیت «دانشگاه نسل چهارم» دارد که بر مسئولیت اجتماعی و ارائه راهحل برای بحرانهای ملی همچون انرژی و محیطزیست تمرکز دارد.